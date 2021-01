Anna Lewandowska często podrzuca inspirujące przepisy na domowe łakocie. Tym razem trenerka zachęca, aby spróbować przygotować tartę składającą się ze zdrowych składników, m.in. kaszy jaglanej, cynamonu, nasion słonecznika oraz daktyli. To bardzo proste i pyszne ciasto do wykonania.

Anna Lewandowska podrzuciła pomysł na aromatyczną tartę

Mimo że święta już minęły, w mojej kuchni wciąż unoszą się niesamowite zapachy korzennych przypraw. Cynamon, kardamon, goździki, wanilia, kakao… Uwielbiam korzystać z tych składników szczególnie zimą - pisze Lewandowska na blogu.

Po takiej zachęcie szkoda nie wypróbować Ani pomysłu. Zwłaszcza, że ciasto wykonamy w kilku prostych krokach.

Składniki na spód:

sześć lub osiem suszonych daktyli;

jedno jajko;

60 gramów nasion słonecznika;

pół łyżeczki cynamonu;

łyżka kakao.

Składniki na masę:

200 gramów kaszy jaglanej;

dwie szklanki mleka kokosowego;

łyżeczka wanilii;

łyżka musu kokosowego;

pół szklanki rodzynek;

pół łyżeczki przypraw korzennych.

Składniki na wierzch:

trzy łyżki pasty z nerkowców;

cztery kostki gorzkiej czekolady ( najlepiej 80-procentowej).

Przygotowanie

Namocz daktyle we wrzątku, następnie je odsącz dodaj nasiona słonecznika, cynamon, kakao, jajko i zblenduj składniki na jednolitą masę. Następnie wyłóż przygotowanym ciastem spód okrągłej foremki o średnicy 26 cm. Piecz spód przez około 10-15 minut w 180 stopniach. W międzyczasie przepłucz kaszę jaglaną pod bieżącą wodą i gotuj wg instrukcji na opakowaniu na średnim ogniu. Gdy kasza wchłonie całą wodę, wlej mleko roślinne, dodaj przyprawy korzenne, wanilię i gotuj całość, aż kasza stanie się miękka. Sparz rodzynki wrzątkiem. Ugotowaną kaszę z dodatkami zblenduj z musem kokosowym na gładką masę. Wtedy dodaj rodzynki i wymieszaj. Nałóż powstałą masę na upieczony i ostudzony spód i wstaw ciasto do lodówki na około 30 minut. Po tym czasie dodaj na wierzch masło orzechowe oraz startą gorzką czekoladę. Wstaw gotowe ciasto na noc do lodówki. Następnego dnia, przed podaniem, udekoruj je laskami cynamonu.