Miley Cyrus wywija akrobacje na drążkach. Wow! To się nazywa kondycja!

Miley Cyrus od wielu lat regularnie ćwiczy, dzięki czemu udaje się jej zachować szczupłą sylwetkę. Artystka próbuje różnych form aktywności fizycznej, aby działać na poszczególne mięśnie z wielu stron. Dzięki temu Miley świetnie wzmocniła mięśnie, czego dowodem jest najnowsze opublikowane nagranie na InstaStories.

Miley Cyrus ćwiczy akrobacje na domowej siłowni

Uważni internauci zauważą, że Cyrus trenuje na swojej domowej siłowni. Ławkę z drążkami do ćwiczeń na Instagramie wokalistki widzieliśmy już nieraz. Jednak nie przypominamy sobie, aby Miley wcześniej chwaliła się takimi zdolnościami! Piosenkarka bez większego problemu podciągnęła się na drążku, następnie wykonując... spacer w powietrzu z rotacją ciała. Dzięki silnym mięśniom, zwłaszcza ramion, pleców oraz brzucha, figura wykonana przez Cyrus wygląda na bardzo prostą do powtórzenia. Uprzedzamy jednak, że do zrobienia tej pozycji trzeba użyć bardzo dużo siły. Dla wysportowanej i rozciągniętej Miley to zapewne bułka z masłem. Jesteśmy pod wrażeniem!

Miley Cyrus walczyła o zdrową sylwetkę

Jeszcze kilka lat temu wiele tabloidów donosiło, że artystka jest zbyt szczupła i ma problemy z wagą. Rzeczywiście, gwiazda w wyniku stresu mocno schudła. Okazało się również, że stosowana przez kilka lat dieta wegańska spowodowała wiele niedoborów i osłabienie jej organizmu. Szybkie tempo życia sprawiło, że Miley nie zajęła się odpowiednio swoim ciałem. Te czasy ma już jednak za sobą; obecnie jest szczupła i umięśniona. I, co widać, ma wiele energii po lekkiej zmianie diety.