Kristen Bell wraca do treningów, nie jest łatwo! Aktorka ma jednak dobry powód do motywacji

Kristen Bell postanowiła wrócić do regularnych ćwiczeń po dłuższej przerwie. Na Instagramie gwiazdy pojawił się niedawno szczery wpis o tym, że czasem treningi stają się walką z samą sobą. Zamierzony cel jest gdzieś daleko na horyzoncie, co sprawia, że Kristen czasem brakuje motywacji do kontynuowania ćwiczeń. Co wtedy robi?

Kirsten Bell o trudnych powrotach do ćwiczeń

Gwiazda wrzuciła na Instagram selfie z siłowni z wymownym komentarzem, dotyczącym walki o dobrą kondycję.

Walczyłam przez ostatnie dwa tygodnie. (...) Dopiero dziś w końcu wróciłam na bieżnię, w przenośni i dosłownie. Jestem z siebie dumna - czytamy we wpisie Bell.

W poprzednich postach Kristen opowiedziała o tym, w jaki sposób motywuje się do kolejnych treningów.

Mój mąż i ja wiemy, że musimy ćwiczyć nie tylko dla naszego dobrego samopoczucia fizycznego, lecz także dla dobrego samopoczucia i psychicznego komfortu - wyznała Kristen.

Gwiazdę motywuje to, że nie trenuje ze względów estetycznych, ale zdrowotnych. Aktywność fizyczna wpływa korzystnie na układ odpornościowy, a także ogólną poprawę zdrowia.

Ciągle sobie przypominam, że nie chodzi o moje uda; chodzi o moje zdrowie i poziom szczęścia - dodaje aktorka.

Dzięki takiemu podejściu, nawet w chwilach zwątpienia, niechęci czy zmęczenia Bell robi kolejne powtórzenie ćwiczenia, a jej kondycja z dnia na dzień jest coraz lepsza. Kristen zauważyła też, że dzięki regularnym treningom jest bardziej odporna na stres. Gwiazda zakończyła ostatni wpis na Instagramie stwierdzeniem, że na powrót do formy nigdy nie jest za późno; dołączamy się do tej tezy!