Brak ci energii z rana? Anna Lewandowska poleca kawę z zaskakującym składnikiem

Jeśli czujesz, że mimo kofeiny wciąż chce ci się spać, być może czas na wypróbowanie czegoś nowego. Na blogu Anny Lewandowskiej pojawił się ciekawy przepis na kawę w nietypowym wydaniu. Z tymi dodatkami poranny pobudzający napar dostarczy jeszcze więcej energii. Połączenie smaków może nas zaskoczyć.

Anna Lewandowska poleca nietypową kawę

To świetny pomysł na poranne pobudzenie, a przy tym jest niezwykle szybki w przygotowaniu. Z powodzeniem sprawdzi się także jako „doładowanie energetyczne” przed treningiem - zachęca Lewandowska.

Proponowany przez trenerkę napój to kawa z...bananem. W połączeniu z rozgrzewającymi przyprawami ma intrygujący smak. Banany same w sobie są porządnym zastrzykiem energii i witaminową bombą, która przyda się rano każdemu. Badania potwierdzają, że owoce mogą też pomóc obniżyć cholesterol. Polecane są też osobom z nadciśnieniem. Jak przygotować polecany przez Lewandowską kawowy koktajl?

Składniki

jeden banan;

400 mililitrów napoju kokosowego;

filiżanka espresso;

szczypta kardamonu;

szczypta cynamonu.

Wykonanie

Najpierw pokrój banana w plastry, a następnie podgrzej go w rondelku razem z napojem kokosowym. Po chwili dodaj do mieszanki kardamon i cynamon. Dokładnie wymieszaj, potem wszystko zblenduj. Przelej powstały koktajl do szklanek i wlej do środka zaparzone espresso. Na wierzch możesz dodać jeszcze odrobinę cynamonu dla wyraźniejszego smaku i aromatu.

