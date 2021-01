Anna Starmach na zimowe poranki proponuje przygotowanie sałatek. Kolorowe potrawy choć trochę nam rozjaśnią pochmurne dni, przy okazji dostarczając odpowiednią porcję witamin. Urozmaicone o specjalne dodatki sałatki będą nie tylko pyszne, lecz także bardzo pożywne. Jak przygotować propozycje znanej kucharki?

Dwie kolorowe sałatki od Anny Starmach

Za oknem jakoś tak szaro, ciemno, w Krakowie. Słońce widać tylko sporadycznie, dlatego do mojej kuchni wprowadzam kolory - pisze Anna Starmach na Instagramie.

Sałatka z mango i kurczakiem

Składniki

około 400 gramów piersi kurczaka;

jedno dojrzałe mango;

dwie małe główki sałaty rzymskiej;

jedna czerwona cebula;

dwie łyżki niesolonych orzeszków ziemnych;

garść świeżej mięty;

garść świeżej kolendry;

jedna cebulka dymka;

jeden długi ogórek;

łyżka oleju ryżowego do smażenia;

sól i pieprz do smaku.

Składniki na sos

łyżka sosu rybnego;

dwie łyżki octu ryżowego;

sok z jednej limonki;

jedna łyżka cukru trzcinowego;

jeden ząbek czosnku;

dwie małe papryczki chili.

Przygotowanie

Zacznij od zrobienia sosu: obierz, a następnie drobno posiekaj czosnek, pokrój papryczki chili. Wszystkie składniki na dressing wymieszaj w garnku i lekko podgrzej, tak aby cukier się rozpuścił. Kurczaka pokrój w paski, obsyp solą i pieprzem. Na patelni grillowej na dużym ogniu rozgrzej olej, potem dodaj przygotowane mięso. Grilluj po minucie z każdej strony, tak aby kurczak się nie wysuszył Zdejmij z patelni i odstaw do ostygnięcia. W międzyczasie obierz mango i ogórka, pokrój je w kostkę. Obierz i pokrój cebulę w piórka, dymkę z kolei na spore kawałki. Orzeszki lekko rozgnieć w moździerzu. Liście sałaty porwij na mniejsze części i umieść w misce. Dodaj kolejno mango, ogórka, kurczaka, cebulę, dymkę, kolendrę oraz miętę. Całość polej dressingiem i dokładnie wymieszaj. Na koniec posyp orzechami.

Proteinowa sałatka z pieczonymi warzywami i komosą ryżową

Składniki

jeden duży pieczony burak;

dwie marchewki;

dwa korzenie pietruszki;

100 gramów sera koziego;

łyżka orzeszków piniowych;

dwie łyżeczki czarnuszki;

40 gramów komosy ryżowej;

łyżka oliwy do pieczenia warzywa.

Składniki na dressing

dwie łyżki oliwy z oliwek;

łyżeczka miodu;

łyżeczka soku z cytryny;

szczypta soli himalajskiej;

świeżo mielony pieprz.

Przygotowanie

Obierz marchewkę i pietruszkę, potem pokrój je pokrój w grubsze paski, a następnie polej oliwą i włóż na 45 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni. Gotuj komosę w proporcjach 2:1 przez około 15-20 minut. Obierz i pokrój buraki w półplasterki. Składniki na dressing połącz i dokładnie wymieszaj. Na suchej patelni podpraż orzeszki piniowe. Włóż do miski pokrojone upieczone warzywa, buraka, komosę ryżową i polej wszystko gotowym dressingiem. Posyp całość pokruszonym kozim serem, czarnuszką oraz podprażonymi piniowymi orzeszkami.

