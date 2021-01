Siarczysty mróz i śnieg występują obecnie praktycznie w całej Polsce. To idealne warunki do jazdy na nartach biegowych. Joanna Jabłczyńska korzysta z uroków zimowej pogody i zachęca do tego samego swoich obserwatorów.

7 Joanna Jabłczyńska - Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl