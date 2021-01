Louise Parker zaczęła współpracować z Kate Middleton po narodzinach księcia George'a. Księżna chciała jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży, co udało się, dzięki wspólnej współpracy z trenerką. Od tamtej pory, Kate ze wszystkimi pytaniami odnośnie ćwiczeń oraz odpowiedniej diety zwraca się do Parker. Louise postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o tym, jakie ćwiczenia zaproponowała księżnej oraz na jaką dietę się zdecydowały.

Trenerka Kate Middleton podaje szczegóły treningu księżnej

Parker wiedząc, że księżna chce jak najszybciej wrócić do figury sprzed dziewięciu miesięcy, zaproponowała wtedy dla Middleton prosty, ale skuteczny zestaw ćwiczeń. Louise dodaje, że każda ciąża to inny przypadek, dlatego po urodzeniu dziecka najpierw należy skontaktować się z lekarzem, który określi od kiedy możemy wrócić do ćwiczeń i jakie ruchy możemy wykonywać. Parker, w momencie, gdy księżna mogła już spokojnie zacząć trenować zaleciła:

proste ćwiczenia z elementami skoków, które pozwalają spalić zbędne kalorie;

trening siłowy z takimi pozycjami, jak brzuszki, pompki, przysiady oraz wypady;

jogę i/albo pilates, które rozciągają i wzmacniają mięśnie, jednocześnie wpływając na nas uspokajająco;

taniec, który może nam zastąpić typowe ćwiczenia cardio;

spacery przez co najmniej 10 minut dziennie - w ten sposób dotleniamy organizm oraz poprawiamy krążenie, przy jednoczesnym spalaniu kalorii.

Zdrowe odżywianie kluczem do dobrego samopoczucia

Natłok obowiązków oraz próba pogodzenia ich z wychowaniem trójki dzieci może być nie lada wyczynem. Z tego względu Parker za każdym razem podkreśla, aby księżna Kate zwracała uwagę na swoją dietę. Jeżeli wiedziemy dość stresujące życie, musimy uważać, aby dostarczać do ciała więcej potrzebnych witamin i minerałów.

Upewnij się, że podstawą posiłków są świeże, najlepiej sezonowe warzywa i owoce. Bardzo ważne jest również korzystanie z różnych źródeł białka. Włącz do diety chude mięso, ryby, rośliny strączkowe oraz jajka - tłumaczy trenerka.

Louise wspomina również o ważnej roli pełnowartościowych węglowodanów, które znajdziemy m.in. w brązowym ryżu oraz owsie. Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest tłuszcz, zawarty w oliwie z oliwek, nasionach i orzechach. Odpowiednie doprawienie potraw to nie tylko ich lepszy smak, lecz także porcja kolejnych witamin, które m.in. wspierają barierę ochronną organizmu, która w stresujących sytuacjach jest wystawiona na poważną próbę.