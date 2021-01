Trener Blake Lively opublikował zestaw ćwiczeń, który przygotował dla aktorki. Jest intensywnie!

Wiele z nas decyduje się na zmianę stylu życia właśnie teraz na samym początku nowego roku. Jeżeli chcemy zacząć trenować, aby pozbyć się zbędnych kilogramów oraz w końcu wyrzeźbić sylwetkę, Don Saladino ma dla nas kilka porad. Do tych zasad podczas ćwiczeń stosuje się wiele gwiazd, w tym Blake Lively. Saladino proponuje na początek prosty dwudziestominutowy trening.

Trener gwiazd podaje kilka ważnych wskazówek do ćwiczeń

Don Saladino ma wprawę w opracowaniu skutecznych treningów. Nic dziwnego, że zaufało mu wiele gwiazd. Instruktor podkreśla, że jeżeli chcemy wzmocnić kondycję, a nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z ćwiczeniami, powinniśmy zacząć od krótszych treningów. Saladino zaleca na początek dwudziestominutowe zajęcia, dwa lub trzy razy w tygodniu. Kluczem do zgubienia zbędnych kilogramów według Dona, jest połączenie ćwiczeń cardio oraz treningu oporowego.

Zawsze podkreślam, że trening siłowy to podstawa, a cardio to dobry dodatek - tłumaczy Saladino w rozmowie z "Hollywood Life". - Myślę, że ludzie przesadzają z cardio. Kiedy robisz trening oporowy, spalasz więcej kalorii. Oczywiście ćwiczenia cardio są ważne, ale moim zdaniem nie na nich powinny opierać się całe zajęcia - dodaje.

Co możemy zrobić, ćwicząc w domu przez dwadzieścia minut? Naprawdę dużo! Ze względu na liczne obostrzenia trenerzy zalecają zajęcia domowe, które mogą być tak samo efektywne.

Trener Blake Lively poleca 20-minutowy trening w domu

Saladino przygotował bardzo prosty do powtórzenia obwód, składający się z pięciu ćwiczeń, które wykonujemy w sześciu powtórzeniach. Don tłumaczy, że mała liczba powtórzeń ma swoją przyczynę; w ten sposób mamy pewność, że każdy ruch wykonamy dokładnie. Później, gdy nabierzemy siłę, możemy tę liczbę zwiększać.

Ćwiczenie pierwsze

Stań prosto, nogi rozstaw na szerokość bioder. W każdą dłoń chwyć hantle, trzymaj je na wyprostowanych rękach wzdłuż ciała. Następnie zrób wykrok lewą nogą do przodu, aż zegniesz kolano. Po sześciu powtórzeniach powtórz to samo z wykrokiem na prawą nogę. Ćwiczenie możesz wykonać bez hantli.

Ćwiczenie drugie

Wyciągnij wyprostowane ręce przed siebie, zrób przysiad, a następnie wróć skokiem do pozycji stojącej. Podczas skoku wyciągnij ręce do tyłu. Powtórz sześć razy.

Ćwiczenie trzecie

Przyjmij pozycję klęku podpartego, a następnie unieś kolana z podłogi, utrzymując ciężar ciała na rękach i stopach. Zrób kilka kroków odstawno-dostawnych w lewo i z powrotem. Powtórz sześć razy.

Ćwiczenie czwarte

Połóż się brzuchem na macie. Następnie unieś górną część ciała z podłoża, używając do ruchu mięśni brzucha i wyciągając ręce do tyłu. Przytrzymaj chwilę i opuść się do pozycji wyjściowej. Zrób sześć powtórzeń.

Ćwiczenie piąte

Połóż się na plecach. Napinając mięśnie brzucha, unieś proste nogi w górę. Potem powoli opuść je na ziemię. Powtórz sześć razy, pilnując cały czas, aby plecy nie odrywały się od podłoża.