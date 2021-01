Marzenie o płaskim brzuchu to jeden z najczęstszych powodów przechodzenia na dietę. U kobiet nadprogramowa warstwa tłuszczu często znajduje się właśnie w tym miejscu. Aby pozbyć się niechcianej oponki, musimy zmienić dietę oraz wprowadzić do codziennej rutyny odpowiednie ćwiczenia. Ewa Szabatin przypomina, jak ważne jest to, co ląduje na naszych talerzach. W ramach zachęty oraz motywacji do podjęcia zmian, celebrytka proponuje kilka przepisów, dzięki którym nasz brzuch będzie płaski.

Kilka przepisów od Ewy Szabatin. Cel - płaski brzuch

Nasz wygląd w dużej mierze wpływa na to, jak się czujemy. Dlatego dbając o szczupłą sylwetkę, pielęgnujemy nie tylko swoje zdrowie, lecz także samopoczucie.

Dlatego tak ważne jest, aby zachować piękną i zdrową sylwetkę przez cały rok. W tym tygodniu zaczynamy walkę o płaski brzuch. Dieta i ćwiczenia sprawią, że znikną boczki, brzuch stanie się wyraźnie bardziej płaski i jędrny - dodaje Szabatin na swoim blogu.

Przepisy Ewy są proste i smaczne. Dzięki nim szybciej przyzwyczaimy się do zmiany nawyków żywieniowych. Co zaproponowała Szabatin na swoim blogu?

Ewa Szabatin podała przepis na "Szaba Beauty Smoothie"

Placki z granatem

pół szklanki zmielonych płatków owsianych;

łyżka miodu;

jedno jajko;

łyżeczka wanilii;

szczypta proszku do pieczenia;

olej kokosowy;

masło orzechowe bez cukru, soli i oleju palmowego;

syrop klonowy;

granat.

Przygotowanie

Najpierw mielimy płatki owsiane w robocie kuchennym. Następnie ubijamy jajko z miodem i dwiema łyżkami wody lub mleka roślinnego. Potem mieszamy ze sobą zmielone płatki owsiane, proszek do pieczenia i wanilię, aż do uzyskania gęstszej mieszanki. Rozpuszczamy na patelni olej kokosowy, aby potem wlać na patelnię część masy, formując małego naleśnika. Smażymy potrawę, aż na powierzchni pojawią się bąbelki, a brzegi naleśnika będą wyglądać na ugotowane (proces powinien zająć około dwóch minut). Wtedy przewracamy placek i smażymy go z drugiej strony. Gotowe naleśniki podajemy z masłem orzechowym, syropem klonowym i granatem.

Hawajskie poke bowl

200 gramów pokrojonego w kostkę tuńczyka do sushi;

dwie łyżki cienko pokrojonej białej cebuli;

1/4 szklanki posiekanej cebuli;

łyżka stołowa sosu sojowego o obniżonej zawartości sodu;

pół łyżeczki oleju sezamowego;

średnie mango;

małe awokado;

pół średniego ogórka

małe jalapeno, do smaku;

dwie cebulki;

szklanka ugotowanego brązowego ryżu;

dwie łyżki posiekanych prażonych orzechów makadamia;

łyżeczka prażonego sezamu;

kawałki limonki do podania.

Przygotowanie

Pokrój w kostkę wszystkie składniki. Ryż ugotuj w osolonej wodzie, wg instrukcji na opakowaniu. Przerzuć wszystkie składniki do jednej miski i podawaj.

Fasolowa zupa z jarmużem

łyżka oliwy z oliwek;

jedna, pokrojona w kostkę, żółta cebula;

cztery posiekane ząbki czosnku;

szklanka selera w plasterkach;

szklanka pokrojonej marchewki;

łyżeczka suszonego oregano;

łyżeczka suszonego tymianku;

łyżeczka suszonej szałwii;

trzy szklanki bulionu warzywnego;

trzy puszki białej fasoli, odsączone i opłukane;

puszka pełnotłustego mleka kokosowego;

trzy filiżanki posiekanego jarmużu;

łyżka octu (cydr jabłkowy, białe wino, czerwone wino oraz ocet balsamiczny również się sprawdzą);

sól morska do smaku;

świeża papryka.

Przygotowanie

W dużym garnku, na średnim ogniu rozgrzej olej. Następnie dodaj cebulę, seler i marchewkę. Gotuj warzywa, często mieszając przez około osiem minut. Po tym czasie dorzuć czosnek, oregano, tymianek, szałwię oraz dużą szczyptę soli i pieprzu, gotuj przez kolejną minutę minutę, często mieszając. Po tym czasie dodaj do garnka bulion warzywny, białą fasolę i mleko kokosowe. Wymieszaj dokładnie, aby połączyć wszystkie składniki. W razie potrzeby wyjmij około dwóch filiżanek mieszanki zupy i zmiksuj w blenderze. Włóż zmiksowaną zupę do garnka i gotuj na średnim ogniu. Całość gotuj na wolnym ogniu przez pięć minut. Pod koniec dodaj jarmuż i ocet. Nie zapomnij doprawić, aby doprawić zupę do smaku solą i pieprzem. Podawaj z grzankami i świeżą pietruszką.