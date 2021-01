Proste śniadaniowe propozycje od Ani Starmach. Tak zdrowo i pysznie rozpoczniesz kolejny dzień

Ania Staramch uwielbia śniadania na ciepło, które przygotowuje się w kilku prostych krokach. Niedawno na Instagramie poleciła sposób na aromatyczną jaglankę. Na blogu popularnej kucharki znajdziemy również przepis na nietypowe placki z... kuskusem i ekspresowe muffinki jajeczne. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! Potrawy są wyjątkowo łatwe do odtworzenia.

Trzy szybkie (i smaczne) śniadania od Ani Starmach

Jaglanka z owocami

pół szklanki kaszy jaglanej;

dwie szklanki napoju roślinnego np. kokosowego albo migdałowego;

jeden banan;

łyżka płatków migdałowych;

100 gramów malin, świeżych lub mrożonych (lub inne ulubione owoce);

łyżka miodu.

Przygotowanie

Najpierw dokładnie przepłucz kaszę, potem przełóż ją do garnka, dodaj napój roślinny, przykryj i gotuj na małym ogniu przez pół godziny, od czasu do czasu mieszając i pilnując kaszy, aby nie przywarła do dna rondelka. Po ugotowaniu przełóż kaszę do blendera kielichowego, dodaj obranego i pokrojonego banana, a następnie miksuj do otrzymania gładkiej masy, przypominającej budyń. Podpraż migdały na suchej patelni. Przelej kaszę do miseczek, dodaj owoce, płatki migdałowe i polej wszystko miodem.

Placuszki z kuskusu i białego sera

200 gramów kuskusu;

200 gramów półtłustego sera białego;

trzy jajka;

łyżeczka cukru wanilinowego;

trzy łyżki cukru;

cztery łyżki mąki;

garść suszonej żurawiny;

świeże maliny;

miód;

masło do smażenia.

Przygotowanie

Zalej kuskus wrzątkiem i poczekaj, aż napęcznieje, wtedy go ostudź. Po tym czasie wymieszaj kaszę z rozdrobnionym białym serem, surowymi jajkami, cukrem, mąką i żurawiną. Z powstałej masy uformuj małe placki. Smaż je na maśle, podawaj na ciepło ze świeżymi malinami (lub innymi ulubionymi owocami) i miodem.

Ekspresowe jajeczne muffinki

sześć jajek;

osiem plasterków szynki;

czerwona papryka;

połowa czerwonej cebuli;

dwanaście pomidorków koktajlowych;

rzeżucha lub cebulka dymka do dekoracji.

Przygotowanie

Cebulę oraz paprykę pokrój w drobną kostkę, a następnie podsmaż na oliwie. Ubij jajka, dodaj do nich sól, pieprz oraz podsmażone warzywa. Pokrój szynkę w kostkę. Dno silikonowych foremek na muffinki wyłóż dużymi kawałkami szynki oraz połówkami koktajlowych pomidorków. Następnie zalej foremki masą jajeczną. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 25 minut. Podawaj z rzeżuchą, cebulką dymką lub inną świeżą zieleniną.