Reese Witherspoon zachęca do porannego treningu, ćwicząc na domowej siłowni. Jest imponująca!

Reese Witherspoon pilnuje tego, aby w jej grafiku zawsze znalazło się miejsce na odpowiednią dawkę ćwiczeń. Aktorka trenuje średnio pięć lub sześć razy w tygodniu. Przez obostrzenia wiele siłowni i klubów fitness pozostaje zamkniętych. Domowe treningi są wybierane ze względów bezpieczeństwa. Reese zabrała swoich obserwatorów na Instagramie do własnego centrum ćwiczeń. Gwiazda w domu ma wydzielone miejsce, przeznaczone na minisiłownię, gdzie spokojnie może wykonać ulubione treningi.

Zobacz wideo Reese Witherspoon pokazała domową siłownię

Reese Witherspoon pokazała krótki stretching, który wykonuje codziennie

Pod koniec grudnia internauci zaglądając na Instagram WItherspoon mogli zobaczyć post z nagraniem jej codziennej ćwiczeniowej rutyny. Reese stwierdziła, że każdy dzień nie może obejść się bez odpowiedniego stretchingu, który przynosi ulgę zesztywniałym mięśniom, pobudza i wprowadza nas w dobry nastrój. Na zamieszczonym nagraniu widzimy, jak 44-letnia aktorka wykonuje kolejno ćwiczenia na uda, biodra oraz brzuch.

Gwiazda "Wielkich kłamstewek" do treningu wykorzystuje roller do jogi, który pomaga w stabilizacji ciała oraz dokładnym wykonaniu każdej pozycji. Roller świetnie rozgrzewa mięśnie i, jak widać, przydaje się nie tylko do jogi. Warto się w niego zaopatrzyć; to stosunkowo niedrogie i zajmujące mało miejsca akcesorium.

Reese Witherspoon pokazała domową siłownię

Reese lubi trenować w domu. Kondycja jest dla niej bardzo ważna, dlatego nie powinien zdziwić fakt, że gwiazda ma w domu siłownię. Odpowiednich rozmiarów pokój został zaadoptowany na domową salę ćwiczeń. Znajdziemy tu sprzęt do jogi, bieżnię, a także większy sprzęt z zamontowanymi taśmami. Pomieszczenie jest jasne i przestronne. Trening w takich warunkach to sama przyjemność!