Chcesz wysmuklić ciało? Oto sposoby Kourtney Kardashian. Wystarczy pięć ćwiczeń

Jak wygląda dobry trening? Choć tak naprawdę wszystko zależy od naszego celu. Według Kourtney Kardashian w każdym zestawie nie powinno zabraknąć ćwiczeń wysmuklających. Tego rodzaju pozycje nie tylko wpływają na sam wygląd sylwetki, lecz także ją wzmacnia. Prosty trening bez problemu wykonamy samodzielnie w domowym zaciszu i bez sprzętu - przyda nam się jedynie mata.

Kourtney Kardashian zachęca do treningu wysmuklającego

Trening opublikowany w magazynie "Poosh" należącego do Kardshian składa się z pięciu prostych pozycji, które nie wymagają użycia żadnych akcesoriów. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy ciężar własnego ciała. Aby jednak ćwiczyło nam się wygodnie, dobrze jest zaopatrzyć się w matę.

Ćwiczenie pierwsze

Przyjmij pozycję deski na przedramionach; łokcie powinny być bezpośrednio pod ramionami, a kolana pod biodrami. Złącz dłonie, wyciągnij prawą nogę do tyłu, lewą zegnij w kolanie i postaw na macie. Następnie podnieś prawą nogę w górę i zrób 10 pulsów. Potem zamień pozycje nóg i powtórz.

Ćwiczenie drugie

Kolejna propozycja jest rozwinięciem pierwszego wariantu. Tym razem, po przyjęciu pozycji wyjściowej, przekręcamy ciało na prawy bok. Lewą rękę wyciągamy w stronę sufitu, kierując wzrok w tę samą stronę. Ponownie robimy 10 podniesień lewej nogi, po czym zmieniamy ułożenie ciała, aby tym razem przekręcić się na lewą stronę i unieść prawą nogę i rękę.

Ćwiczenie trzecie

Obracamy się z powrotem do pozycji deski na przedramionach. Trzymamy plecy w prostej linii. Następnie wykonujemy 10 powtórzeń zgięcia i wyprostu kolan, pamiętając, aby nie dotknąć nimi do podłogi.

Ćwiczenie czwarte

Siadamy na klęczkach, następnie unosimy się na kolana. Wyciągamy wyprostowane ręce do tyłu, tułów pochylamy lekko do przodu. Wtedy zaczynamy ruch rąk, oddalając i przybliżając je do siebie. Wykonujemy 10-20 powtórzeń.

Ćwiczenie piąte

Kładziemy się plecami na macie, prawą nogę wyciągnij w górę, wyprostowaną lewą nogę unieś kilka centymetrów nad matę. Unieś podbródek w kierunku klatki piersiowej. Obejmij dłońmi udo uniesionej w górę nogi. Naprzemiennie zmieniaj pozycje nóg, wykonaj 10 powtórzeń.

