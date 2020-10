Natalie Portman o trudnym powrocie na plan Thora. "Miesiące spędziłam na użalaniu się nad sobą"

Natalie Portman pojawiła się w programie "The Tonight Show", gdzie w rozmowie wideo opowiedziała o przygotowaniach do filmu "Thor: Love and Thunder". Treningi do najnowszej odsłony jej bohaterki są wyjątkowo męczące.

