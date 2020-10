Czekoladowe ciasto na diecie? Tylko z tym przepisem Anny Lewandowskiej

Mocno czekoladowe ciasto, które nie zasypie nas porcją kalorii? Tak, to jest możliwe - ten prosty pomysł Anny Lewandowskiej będzie idealnym dodatkiem do kawy. Wykonanie jest dosyć proste i warte zachodu.

Przepis na czekoladowe ciasto Anny Lewandowskiej

Ciasto:

półtorej szklanki cukru brzozowego lub erytrolu;

dwie szklanki mieszanki mąki bezglutenowej;

pięć łyżek kakao;

100 ml gorącej wody (do rozpuszczenia kakao);

półtorej łyżeczki proszku do pieczenia;

półtorej łyżeczki sody oczyszczonej;

łyżeczka soli;

dwa jajka;

szklanka napoju ryżowego;

pół szklanki oleju roślinnego;

półtorej łyżeczki ekstraktu waniliowego

Polewa:

pół szklanki masła ghee;

50 g kakao

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego;

półtorej 1,5 szklanki cukru brzozowego;

60 ml napoju ryżowego.

Przygotowanie: na początku rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Nasmaruj masłem dwie 20-centymetrowe tortownice i odłóż je na bok. Następnie w dużej misce wymieszaj cukier, mąkę, kakao, proszek do pieczenia, sodę oraz sól. Mieszaj do momentu, aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Później dodaj jajka, mleko, olej i wanilię. Ubij mikserem na średnich obrotach. Dodaj gorącą wodę i dokładnie wymieszaj. Wlej ciasto do formy i piecz przez około 40 minut w środkowej części piekarnika. Następnie wyjmij deser i pozostaw do wystygnięcia. W celu przygotowania polewy ubij masło i wanilię w średniej misce na gładką, kremową konsystencję. Wtedy dodaj kakao i dalej ubijaj do momentu, aż składniki się połączą. Stopniowo dodawaj cukier (po jednej filiżance na raz), mleko roślinne i cały czas ubijałam. W razie potrzeby możecie dodać więcej mleka, aby uzyskać pożądaną konsystencję polewy.

Smacznego!