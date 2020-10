Kourtney Kardashian pokochała pilates. Te pozycje pomogą w walce ze stresem i dodadzą energii

Nie bez powodu Kourtney Kardashian coraz chętniej na domowe treningi wybiera pilates. W ten sposób celebrytka dba o dobre rozciągnięcie ciała, poprawia krążenie, a także wydziela endorfiny i obniża hormony stresu. Niewątpliwą zaletą pilatesu jest fakt, że po zakończonych ćwiczeniach nie czujemy się całkiem rozbici i pozbawieni energii. Jak wykonać taki trening?

Kourtney Kardashian na domowe treningi wybiera pilates - oto lista ćwiczeń

Pilates może nam pomóc we wzmocnieniu całego ciała. Poniższe ćwiczenia oprócz rozciągania, skupiają się przede wszystkim na mięśniach pośladków, brzucha oraz plecach. Już półgodzinny trening wpłynie na nasze samopoczucie, obniżając poziom stresu, dodając równocześnie energii. Gotowi? Oto plan treningowy Kourtney.

Rozgrzewka

Połóż się na plecach, wyciągnij nogi, ręce połóż wzdłuż ciała. Podczas wydechu unieś głowę, szyję i ramiona oraz nogi, przyciskając dolną część pleców do maty. Zrób pięć krótkich wdechów i pięć krótkich wydechów podczas pompowania ramionami w górę i w dół. Zrób dziesięć cykli oddechowych.

Ćwiczenie pierwsze

Połóż się na lewym boku z poduszką pod głową i taśmą treningową zaczepioną na wysokości ud. Złącz kolana i palce u stóp, jednocześnie podnosząc je lekko z maty. Zrób wdech, unosząc prawe kolano. Zrób wydech i wyprostuj prawą nogę, nie ruszając uda. Weź wdech i zegnij prawe kolano, dotykając razem palców stóp. Zrób wydech, aby opuścić kolano. Powtórz ćwiczenie po drugiej stronie.

Ćwiczenie drugie

Połóż się na plecach, przyciskając ich dolną część do maty. Złącz pięty, rozstaw palce u stóp i zegnij kolana. Zrób wdech, wyprostuj nogi, trzymając je lekko na ziemią, pamiętaj, aby cały czas trzymać złączone pięty. Zrób wydech i zegnij nogi wracając do początkowej figury, utrzymując miednicę w niezmienionej pozycji. Powtórz dziesięć razy. Następnie unieś nogi w górę i zrób nimi dziesięć okręgów, rozłączając i złączając stopy, nie zapominając o głębokim oddychaniu, Ćwiczenie wykonuj w najdogodniejszym dla siebie tempie, nie spiesząc się, pilnując, aby każdy ruch został wykonany dokładnie.

Ćwiczenie trzecie

Stań na macie, ustaw stopy równolegle do siebie i na szerokość bioder. Zrób wydech, zegnij kolana do głębokiego przysiadu i połóż dłonie na macie. Weź wdech i skocz do pozycji deski. Zrób wydech i wskocz stopami z powrotem na przód maty, wykonując przysiad. Zrób wdech i skocz w górę, prostując obie nogi. Wykonaj dziesięć powtórzeń.