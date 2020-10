Ewa Chodakowska proponuje trzy słodkie (i zdrowe!) śniadania. "Raz na jakiś czas nie zaszkodzi"

Ewa Chodakowska nie ukrywa, że nie lubi odmawiać sobie słodyczy. Nigdy nie była też zwolenniczką przekonania "wszystko albo nic". Dieta to styl życia, a co to za życie bez przyjemności? Nie musimy ich sobie odmawiać.

REKLAMA

Zobacz wideo

Poznaj przepisy Ewy Chodakowskiej na słodkie śniadania: placuszki jogurtowe , dyniową owsiankę oraz omlet z bananem i jabłkiem .

Placuszki jogurtowe

460 kcal

Składniki:

jogurt naturalny 2% tłuszczu – 5 łyżek [100g]

mąka owsiana – 5 łyżek [50g]

jaja kurze – sztuka [50g]

miód – płaska łyżeczka [10g]

proszek do pieczenia – szczypta [1g]

olej rzepakowy – łyżeczka [5g]

nektarynka – sztuka [15g]

cynamon – szczypta [1g]

Sposób przygotowania:

Wymieszaj jogurt, jajko, miód, następnie dodaj mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszaj dokładnie masę. Rozgrzej na patelni olej rzepakowy. Nakładaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię i smaż z dwóch stron. Pokrój nektarynkę. Gotowe placki udekoruj cynamonem i kawałkami owocu.

Dyniowa owsianka

400 kcal

Składniki :

Płatki owsiane – 5 łyżek [50g]

Napój roślinny – niepełna szklanka [200g]

Puree z dyni – 3 łyżki [60g]

Cynamon – szczypta [1g]

Kardamon – szczypta [1g]

Miód – łyżeczka [15g]

Orzechy włoskie – 3 sztuki [12g]

Sposób przygotowania:

Ugotuj płatki na napoju roślinnym. Dodaj puree z dyni, miód i przyprawy. Gotową owsiankę posyp pokruszonymi orzechami.

Omlet z bananem i jabłkiem

450 kcal

Składniki :

mąka gryczana – łyżka [10g]

cynamon mielony – szczypta [1g]

jaja kurze - 2 sztuki [100g]

olej rzepakowy uniwersalny - łyżka [10g]

jogurt naturalny, 2% tłuszczu - 4 łyżki [80g]

miód pszczeli - łyżeczka [14g]

banan, obrany - mała sztuka [80g]

jabłko – mała sztuka [100g]

Sposób przygotowania:

Jajka wybij do miseczki. Dodaj olej, przyprawy i roztrzep. Na rozgrzaną patelnię wlej zawartość. Piecz z obu stron. Banana pokrój w plasterki a jabłko w kostkę. Jogurt wymieszaj z miodem i cynamonem. Omlet przełóż na talerz, na połowie ułóż owoce i złóż na pół. Polej jogurtem.

Która propozycja najbardziej przypadła wam do gustu?