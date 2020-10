Małgorzata Rozenek ma sposób na młody wygląd. Dzień rozpoczyna od kawy z kolagenem

W czerwcu Małgorzata Rozenek przywitała na świecie trzeciego syna. Można śmiało powiedzieć, że poród Gosi był jednym z większych wydarzeń medialnych tego roku. Celebrytka szybko wróciła do swoich zajęć po ciąży i doskonale łączy karierę z macierzyństwem.

Małgosia znajduje też czas na to, by o siebie zadbać. Jest zwolenniczką zdrowego trybu życia, który zresztą stara się wpajać Heniowi od najmłodszych lat. Przypomnijmy, że syn Majdanów jest wegetarianinem od urodzenia. "Perfekcyjna" stara się regularnie ćwiczyć i trzeba przyznać, że efekty widać gołym okiem.

Małgorzata Rozenek zdradziła sekret młodego wyglądu

Żona Radosława Majdana doskonale wie, że o zdrowie skóry nie wystarczy dbać od zewnątrz. Nie tylko zdrowo się odżywia, ale też stosuje kolagen, który wypija codziennie rano wraz z kawą .

Kolagen jest białkiem, którego ubytek z biegiem lat powoduje powstawanie zmarszczek i cellulitu, starzenie się skóry, a nawet wypadanie włosów. Najważniejszym zadaniem kolagenu jest utrzymywanie integralności strukturalnej oraz sprężystości tkanki łącznej. Dodatkowo wiąże spore ilości wody, dzięki czemu korzystnie wpływa na wygląd skóry. Nie bez powodu kolagen nazywany jest białkiem młodości.

Czy warto dodawać kolagen do kawy?

Picie kawy z kolagenem to popularna od niedawna praktyka. Zwolennicy tego połączenia twierdzą, że to doskonały sposób na przemycenie peptydów kolagenowych do diety.

Nie należy traktować kolagenu bardzo wysokimi temperaturami, gdyż to może przyczynić się do rozkładu białka, przez co suplement traci na wartości. Mowa tu jednak o wartościach powyżej 150 stopni. Temperatura, w jakiej parzymy kawę, nie wpłynie negatywnie na jakość napoju.