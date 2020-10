Dieta i treningowa rutyna Rosie Huntington-Whiteley. Plan żywieniowy modelki jest dość restrykcyjny

Rosie Huntington-Whiteley wie, że aby zachować swoje miejsce w branży musi nieustannie dbać o figurę. Praca w modelingu wymaga wielu poświęceń. Aby sprostać oczekiwaniom, Huntington-Whiteley trzyma się opracowanego przez dietetyka jadłospisu i pilnuje ćwiczeń.

Rosie Huntington-Whiteley - plan treningowy

Ulubionym treningiem modelki jest joga. Rosie stara się ją przeplatać z zajęciami pilatesu. Obie formy ćwiczeń najchętniej wykonuje z programem treningowym Body by Simone.

Uważam, że Pilates jest świetny, ponieważ jest to powolne i kontrolowane ruchy. Musisz naprawdę pomyśleć o mięśniach, nad którymi pracujesz - powiedziała modelka w rozmowie z "Harper's Bazaar".

Oprócz klasycznych treningów, Rosie uwielbia skakać na skakance - to idealne wyjście na szybkie podniesienie tętna i spalenie zbędnych kalorii.

Teraz też wszystko jest na YouTube! Możesz tam wejść i wpisać„ ćwicz przez 10 minut ”i zobaczyć, co się pojawi - dodaje Rosie.

Celebrytka wiele domowych treningów ze skakanką w roli głównej znalazła właśnie na tej platformie. To świetny pomysł, zwłaszcza w czasie pandemii i zamkniętych siłowni.

Jak wygląda dieta Rosie Huntington-Whiteley?

Whiteley podkreśla, że w celu utrzymania wagi dietetyk opracował specjalny restrykcyjny jadłospis, dopasowany do potrzeb Rosie. Z menu modelka musiała wyrzucić gluten, nabiał, cukier oraz alkohol. Lekarz prowadzący Whiteley to Nigmy Taliba, specjalista medycyny naturalnej. Celebrytka wzięła sobie rady lekarza do serca i od wielu lat trzyma się zaleceń twierdząc, że wyeliminowanie tych grup produktów było jedną z największych i najbardziej efektownych zmian w jej życiu.