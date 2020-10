Ewa Chodakowska zdradza najlepsze sposoby na szybkie spalanie tłuszczu

Ewa Chodakowska stara się uświadamiać fanów, w jaki sposób dążyć do wymarzonej sylwetki. Trenerka obala mity dotyczące ćwiczeń - jednym z nich jest przekonanie, że istnieją treningi, które skupiają się na spalaniu tłuszczu z wybranej części ciała. Jak efektownie chudnąć za pomocą ćwiczeń? Zapoznajcie się z top wyborami Chodakowskiej.

Ewa Chodakowska zdradza najlepsze sposoby na odchudzanie

Gwiazda fitness świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że dobra dieta przy odchudzaniu to połowa sukcesu. Drugą istotną sprawą jest dobrze ułożony trening. Chodakowska podała listę najskuteczniejszych metod do walki z nadprogramową tkanką tłuszczową.

Ćwicz prawidłowo!

Podczas treningu powinnaś czuć, że go wykonujesz - tętno i tempo w jakim oddychasz powinny przyspieszyć. Po zakończonych ćwiczeniach normalne jest zmęczenie - jeśli go nie odczuwamy, oznacza to, że trenujemy za lekko.

Długość treningu ma znaczenie

Jak podkreśla Chodakowska, w średnim lub zmiennym tempie możemy ćwiczyć 30-60 minut. Przy intensywnych treningach czas powinien się skrócić do 20-30 minut.

Przeplataj różne ćwiczenia

Ćwicz na zmianę treningi kondycyjne (czyli cardio) z treningami siłowymi. Ulubionym rodzajem zajęć Chodakowskiej są treningi kondycyjne z wykorzystaniem ciężaru ciała.

Oba rodzaje spalaja? kalorie, a więc i tłuszcz! Taka kombinacja pozwala tez? zachowac? (lub wre?cz nieco zwie?kszyc?) mase? mie?s?niowa? - dodaje trenerka.

Wybierając ćwiczenia decyduj się na te, które angażują do pracy wiele mięśni jednocześnie - to również przyspieszy spalanie kalorii, zapobiegając jednocześnie utraty masy mięśniowej.

Moje ukochane burpees - to c?wiczenie ła?czy, pompkę, podpo?r przodem, przysiad i podskok. Angaz?uje mno?stwo mie?s?ni, jest bardzo me?cza?ce, ale tez? bardzo skuteczne w przyspieszaniu metabolizmu - tłumaczy Chodakowska.

Polub się z treningami HIIT

HIIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności trwa dosyć krótko, ale składa się z ćwiczeń, które wymagają użycia dużej ilości siły, na przemian z tymi mniej intensywnymi. Dzięki takiemu rodzajowi treningów spalamy kalorie zarówno w trakcie, jak i po ćwiczeniach.