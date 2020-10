Halle Berry przedstawiła na InstaStories prosty zestaw ćwiczeń, które pobudzają do pracy ramiona, bicepsy i tricepsy. Aktorka wykonała trening z użyciem specjalnych ciężarków, które za pomocą rzep przypinamy nad nadgarstkami. Oto pozycje, które pomogą w ujędrnieniu ramion i wzmocnieniu mięśni w tej części ciała.

Zobacz wideo Halle Berry pokazała trzy ulubione ćwiczenia na ramiona

Halle Berry udostęniła trzy ulubione ćwiczenia na ramiona

54-letnia aktorka zaprezentowała trening na InstaStories - naszą uwagę oprócz samych ćwiczeń przykuł umięśniony brzuch Halle! Widać, że polecane przez nią treningi przynoszą wspaniałe rezultaty! Ostatni ćwiczeniowy post na Instagramie zachęcał użytkowników do wypróbowania pozycji, które Berry zaprezentowała z trenerem Peterem Lee Thomasem.

Ćwiczenie pierwsze

Najpierw Halle i jej trener robią okręgi ramionami, z przyczepionymi przy nadgarstkach ciężarkami i rozstawionymi na szerzej, niż na szerokość bioder nogami. Kręgi wykonujemy najpierw do przodu, później do tyłu. Podczas ruchu ręce układamy równolegle do podłogi.

Ćwiczenie drugie

Następnie robimy tzw. muchy. Najpierw lekko zginamy kolana i łączymy razem kostki, pochylamy się lekko do przodu, wypychając biodra do tyłu. Pozostając w pozycji, podnosimy i prostujemy obie ręce na boki, a następnie ponownie je opuszczamy, łącząc na koniec dłonie ze sobą. Wykonujemy kilkanaście powtórzeń.

Ćwiczenie trzecie

Ostatni ruch przysiady połączone z wyskokiem. Najpierw Halle razem z Peterem schodzą do przysiadu, dotykając dłońmi do ziemi, a następnie wyskakują w górę, unosząc i prostując obie ręce w stronę sufitu. Lądują delikatnie na podłożu, lekko zginając kolana, a następnie przechodzą ponownie do przysiadu.