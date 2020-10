Półgodzinny trening spalający tłuszcz - oto ćwiczenia, które poleca znana trenerka

Szukasz skutecznego treningu, który pozwoli na spalenie nadprogramowej tkanki tłuszczowej? Ta propozycja od Val Desjardins zajmie ci jedynie 30 minut! Ćwiczenia trenerki pokochały gwiazdy amerykańskiego show-biznesu. Desjardins układały program zajęć m.im. dla Jennifer Aniston. Jakie ćwiczenia instruktorka poleciła czytelnikom "Popshugar?

30-minutowy trening spalający od Val Desjardins

Ćwiczenie pierwsze

Przyjmij pozycję wysokiej deski z nadgarstkami i ramionami ustawionymi w jednej linii i prostymi plecami. Następnie zegnij łokcie i opuść się do pozycji pompki. Wróć do pozycji deski i obróć ciało na prawy bok, unosząc w górę lewą rękę i starając się nie oderwać stóp od podłogi. Zrób pompkę i powtórz to samo obracając się na lewy bok. Powtarzaj przez 30 do 90 sekund, a następnie zrób 15 sekund przerwy.

Ćwiczenie drugie

Rozpocznij w pozycji klęku podpartego. Następnie unieś się na palcach stóp, cały czas zachowując przyjęty układ ciała. Kolana powinny unosić się nad ziemią. Wtedy naprzemiennie unoś lewą i prawą nogę, starając się dotknąć dłonią do biodra. Powtarzaj do 90 sekund, zakończ 15-sekundową przerwą.

Ćwiczenie trzecie

Usiądź na macie z kolanami rozstawionymi na szerokość barków, zgiętymi pod kątem 90 stopni i piętami lekko dotykającymi ziemi przed sobą. Tułów powinien zostać lekko odchylony do tyłu, jednak przy zachowaniu prostych pleców. Następnie podnieś wyprostowane ręce w górę i opuść je, zatrzymując na wysokości kolan. Powtarzaj ruch przez 90 sekund, a potem pozwól sobie na 15 sekund odpoczynku.

Ćwiczenie czwarte

Połóż się na plecach z kolanami ugiętymi pod kątem 90 stopni, ręce połóż po bokach, prostopadle do ciała. Jednocześnie unieś nogi w górę a ręce wyciągnij przed siebie tak, aby dłonie złapały się w uścisku za nogami. Wróć do pozycji wyjściowej i powtarzaj 90 sekund. Później zrób 15 sekund pauzy.

Ćwiczenie piąte

Zacznij od przyjęcia pozycji wysokiej deski. Następnie rozstaw szerzej ręce, tworząc w ten sposób napięcie w tułowiu oraz górnej części ciała, jednocześnie odstawiając od siebie pięty, aby odzyskać stabilność. Przytrzymaj trzy sekundy, a następnie wróć do klasycznej pozycji. Ćwiczenie powtarzaj przez półtorej minuty. Potem należy ci się dłuższa przerwa przed następną serią wszystkich zaproponowanych przez trenerkę pozycji.