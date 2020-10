Siedmiominutowy trening Ashley Graham. Modelka plus size stara się wrócić do formy sprzed ciąży. Nie jest łatwo

Ashley Graham ćwiczyła praktycznie do końca ciąży. Po zalecanym czasie na połóg celebrytka postanowiła stopniowo wracać do swoich codziennych zajęć. Niestety przez wybuch pandemii i związanymi z nią obostrzeniami nie było to łatwe. Przez kilka miesięcy Graham nie mogła odwiedzać siłowni. Obecnie modelka wróciła do nagrywania cyklu na YouTube "Thank Bod", która rozpoczęła się ćwiczeniami dla kobiet w ciąży. Teraz Ashlely pokazuje, jak walczy z powrotem do formy sprzed ciąży.

Ashley Graham udostępniła trening wzmacniający mięśnie brzucha i ramiona

Modelka postawiła na krótki, choć intensywny trening angażujący ramiona i mięśnie brzucha. Choć ćwiczenia mogą wyglądać na łatwe do powtórzenia - są to tylko pozory. Przed nami wycisk zamknięty w sześciu ćwiczeniach.

Ćwiczenie pierwsze - 45 sekund

Połóż się na plecach, wyciągnij ręce przed siebie, nogi zegnij w stawach biodrowych i kolanowych, tak by utworzyły w nich kąty 90 stopni. Następnie napnij mięśnie brzucha - właśnie przyjęłaś pozycję wyjściową. Następnie wyprostuj jednocześnie lewą rękę do tyłu i prawą nogę do przodu. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz to samo z prawą ręką i lewą nogą.

Ćwiczenie drugie - 10 powtórzeń lub tyle, ile zrobisz w ciągu 45 sekund

Przyjmij pozycję klęku podpartego, następnie przejdź do deski na wysokich ramionach. Następnie podnieś się do pozycji psa z głową w dół, a lewą ręką dotknij do kolana prawej nogi. Wróć do deski i powtórz to samo z prawą ręką i lewą nogą.

Ćwiczenie trzecie - 10 powtórzeń

Wróć do pozycji klęku podpartego. Potem przejdź do deski na prostych ramionach. Zegnij nogi w kolanach i opuść je na ziemię. Następnie wykonaj 10 pompek.

Ćwiczenie czwarte - pięć powtórzeń, pięć pulsów, pięć powtórzeń

Rozstaw ręce na szerokość barków i oprzyj je o ławkę lub stabilne krzesło. Zsuń pośladki z przedniej części ławki, nogi wyprostuj i oprzyj o kostki. Powoli zegnij łokcie i opuść delikatnie ciało w kierunku podłogi, aż łokcie ustawią się pod kątem 90 stopni. Zrób pięć pulsowań, następnie wróć do prostych łokci.

Ćwiczenie piąte - 45 sekund

Przyjmij pozycję deski na wysokich ramionach. Następnie przyłóż prawe kolano do prawego łokcia, trzymając plecy w linii prostej. Powtórz to samo z lewą ręką i nogą.

Ćwiczenie szóste - 45 sekund

Połóż się na plecach z ugiętymi kolanami i stopami opartymi o matę. Podnieś ręce nad głowę, tak aby łokcie znalazły się przy uszach, a ramiona były równoległe do ziemi. Wypchnij biodra w powietrze tak wysoko, jak to możliwe. Przytrzymaj, potem opuść biodra na ziemię. Za pomocą mięśnie brzucha unieś się i usiądź na macie. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz.