Trening ujędrniający od Kourtney Kardashian. Obiecuje poprawę sylwetki już po dziesięciu dniach ćwiczeń

Czujesz, że ostatnio twoje ciało nieco zwiotczało? Nic straconego - sylwetkę odbudujesz, stosując poniższy trening. Zestaw pojawił się na stronie magazynu "Poosh" należącego do Kourtney Kardashian. Sama celebrytka potwierdza jego skuteczność.

REKLAMA

Trening ujędrniający ciało - poleca Kourtney Kardashian

Nasze zadanie do wykonania - 10 dni po 10 minut rzetelnego treningu. Cel - ujędrnione ciało. Jedyne, czego potrzebujesz, to odrobina przestrzeni i ławka treningowa lub stabilny stół czy oparcie kanapy. Każde z ćwiczeń powtórz 25 razy, stosując 30 sekund przerwy pomiędzy kolejnymi seriami. Cały trening powtórz w pięciu obwodach.

Ćwiczenie pierwsze

Zacznij od przyjęcia pozycji deski z rękami opartymi o ławkę. Podnieś jedną nogę z podłogi, a następnie opuść ciało w kierunku ławki w pompce, trzymając mocne plecy i brzuch, kierując łokcie wzdłuż żeber. Odsuwając się od ławki, przyciągnij uniesioną nogę w kierunku klatki piersiowej i napnij mięśnie brzucha. Przywróć nogę do pełnego wyprostu i powtórz.

Ćwiczenie drugie

Postaw jedną stopę na ławce lub na kanapie i odejdź od niej, zachowując spory odstęp. Noga w tyle powinna być lekko ugięta w kolanie. Ręce załóż za głowę, a następnie wykonaj przysiad, zginając przednią nogę w kolanie do kąta 90 stopni. Kiedy zejdziesz do końca przysiadu, obróć tułów w kierunku przedniej nogi. Obróć się z powrotem do pozycji neutralnej podnieś się w górę, używając nóg i pośladków. Po 25 powtórzeniach zamień pozycję nóg i powtórz.

Ćwiczenie trzecie

Usiądź na krawędzi ławki z rękami przy biodrach i palcami skierowanymi w stronę nóg. Podnieś swoje ciało z ławki, oddalając się od niej, powoli podnosząc jedną nogę z ziemi. Wyprostuj jedną nogę przed siebie i pilnuj, aby na czas trwania ćwiczenia nie dotknęła do podłogi. Opuść tułów prosto w dół, aż łokcie ustawią się pod kątem 90 stopni, a następnie podnieś się z powrotem w górę. Po 25 powtórzeniach zamień nogi i wykonaj kolejną serię.

Ćwiczenie czwarte

Zacznij od położenia się lewym bokiem na krawędzi ławki lub kanapy. Prawą rękę załóż za głowę, lewą wyprostuj i połóż na ławce pod odpowiednim kątem, aby utrzymać równowagę. Unieś się w górę, ponosząc się na lewej ręce, jednocześnie przyciągając prawe kolano do prawej ręki, a następnie wróć do pozycji leżącej. Po 25 powtórzeniach ułóż się w tej samej pozycji na prawym boku i powtórz wszystkie kroki.