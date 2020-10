Agata Rubik pokazuje, jak zrobić domowe mleko z orzechów. Taki napój zawiera wiele witamin

Agata Rubik często dzieli się na Instagramie swoimi ulubionymi posiłkami, pokazując również, jak je przygotować. Agata stawia na zdrową, nieprzetworzoną żywność. Wiele rzeczy nauczyła się robić sama. Teraz poleca na swoim InstaStories, abyśmy przygotowali samodzielnie mleko... z orzechów. Taki napój dostarczy nam wielu cennych składników odżywczych.

Zobacz wideo Agata Rubik pokazuje, jak przygotować domowe mleko orzechowe

Domowe mleko orzechowe według przepisu Agaty Rubik

Do przygotowania napoju potrzebujemy tylko kilku składników i odpowiedniego sprzętu. Najlepiej sprawdzi się mikser lub blender o dużej mocy, którego ostrza są na tyle mocne, aby poradzić sobie z orzechami.

Składniki:

100 gramów orzechów - Agata poleca nerkowce i orzechy brazylijskie. Ner

litr świeżo przegotowanej wody;

dwa daktyle;

pół łyżeczki soli.

Przygotowanie: zalej orzechy wrzątkiem i odstaw na co najmniej osiem godzin do namoczenia. Pozbądź się z daktyli pestek. Potem będziesz potrzebować sitka lub woreczek do przygotowywania mleka roślinnego. Po wskazanym czasie blendujemy dokładnie wszystkie składniki, a następnie przelewamy powstałą substancję przez sitko lub woreczek.

Rubik podkreśla, że nerkowce nadadzą mleku łagodnie słodkiego smaku, ten gatunek dobrze się blenduje, nadając napojowi kremową konsystencję. Są również dobre dla diabetyków, ponieważ zawierają niski indeks glikemiczny.

Korzyści z włączenia orzechów do diety

Nie bez powodu Rubik przygotowuje właśnie takie mleko roślinne. Agata zdaje sobie sprawę z tego, ile witamin i minerałów oraz innych składników odżywczych znajdziemy w orzechach, a są to między innymi: