Katarzyna Dziurska doradza, jak wykonać stretching. Oto kilka pozycji, które pomogą wykonać szpagat

Stretching powinien być stałym elementem naszych treningów. Po zakończonych ćwiczeniach bardzo ważne jest, aby właściwie rozluźnić mięśnie. Rozciąganie jest również pomocne przy prostych figurach gimnastycznych, takich jak np. szpagat. Kasia Dziurska udostępniła na InstaStories nagranie pokazujące, jak przygotowywać się do wykonania tej pozycji.

Kasia Dziurska rozciąga się do szpagatu

Po intensywnych ćwiczeniach przyszedł czas na chwilę odprężenia i rozluźnienia. Rozciąganie mięśni po treningu pozwala uniknąć kontuzji i zakwasów. Kasia wykonała serię świetnych ćwiczeń, które na koniec pozwoliły na wykonanie szpagatu! Jeśli chcesz nabyć tej umiejętności - wykonuj stretching codziennie. Jak wyglądało rozciąganie Dziurskiej?

Pozycja pierwsza

Pierwsze ćwiczenie pokazane przez Kasię skupia się na rozciągnięciu wewnętrznej części ud, pachwin oraz otworzeniu bioder. Siadamy na macie, prostujemy plecy, ściągamy łopatki do tyłu. Napinamy mięśnie brzucha. Nogi kładziemy w taki sposób, aby złączyć podeszwy stóp. W tym momencie powinniśmy poczuć rozciągające się mięśnie po wewnętrznej stronie ud. Po kilku chwilach pochylamy tułów do przodu, starając się głową dotknąć do złączonych stóp. Wytrzymujemy w pozycji jak najdłużej.

Pozycja druga

Kolejną pozycję zaczynamy od siadu na piętach, następnie pochylamy do przodu tułów, jednocześnie rozszerzając ustawienie nóg. Ciało podpieramy w tym momencie na kolanach oraz rękach zgiętych w łokciach. Utrzymujemy proste plecy i delikatnie pulsujemy ciałem.

Pozycja trzecia

Do trzeciego ćwiczenia siadamy na macie w szerokim rozkroku. Następnie pochylamy plecy do przodu, wyciągając ręce i sięgając nimi tak daleko przed siebie, jak to możliwe. Staramy się przykleić klatkę piersiową do podłogi.

Pozycja czwarta

Pozostajemy w pozycji z ćwiczenia czwartego, podnosząc jedynie tułów z podłogi. Następnie pochylamy się w stronę jednej nogi, cały czas pilnując, aby była prosta w kolanie. Jeśli jesteśmy już odpowiednio rozciągnięte, możemy spróbować położyć klatkę piersiową obok nogi. Wytrzymaj kilka chwil, wyprostuj się, po czym powtórz pozycję, pochylając się w stronę drugiej nogi.