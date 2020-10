Sezon na dynię w pełni. Jak przygotować obiad z jej wykorzystaniem? Pyszna propozycja od Anny Starmach

Anna Starmach postanowiła podzielić się na Instagramie kolejną dyniową kulinarną inspiracją. Po słodkościach czas na obiad z udziałem tego pysznego warzywa - wystarczy kilka składników, a wyczarujemy pyszną jesienną potrawę.

Anna Starmach poleca risotto z dynią i kurczakiem

Risotto jest jednym z prostszych i szybszych obiadów, jakie możemy zaserwować. Te z dynią wprowadzi do naszej kuchni uwielbiane przez wiele osób słodkie, jesienne smaki.

Składniki

200 gramów ryżu arborio;

300 gramów piersi z kurczaka (jeśli przygotowujesz wegetariańską wersję pomiń mięso);

400 gramów upieczonej dyni hokkaido;

50 mililitrów białego wina;

litr bulionu warzywnego;

jedna mała cebula;

dwie łyżki masła;

dwie łyżki tartego parmezanu;

świeże liście szałwii;

oliwa z oliwek;

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie

Pokrój dynię w niewielką kostkę, przełóż na blachę do pieczenia i polej odrobiną oliwy. Posyp warzywo solą i pieprzem do smaku. Piecz w 180 stopniach przez 10-15 minut. Dynia po upieczeniu powinna być miękka, ale się nie rozpadać. Kurczaka pokrój w cienkie paseczki, podsmaż na patelni grillowej z odrobiną oliwy (mięso nie musi być całkiem usmażone, będzie się jeszcze dusiło razem z dynią i ryżem). Posiekaj i podsmaż cebulkę na odrobinie oliwy. Po chwili dodaj ryż na patelnię i wymieszaj. Następnie wlej wino i poczekaj, aż odparuje. Wtedy dodaj chochlę bulionu, a gdy zostanie wchłonięty, dodaj kolejną. Czynność powtarzaj. Po kwadransie, gdy ryż będzie prawie gotowy, dodaj dynię i kurczaka. Gotuj jeszcze przez pięć minut. Tuż przed podaniem dodaj do risotto masło, posiekaną szałwię oraz starty parmezan.