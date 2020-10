Rebel Wilson jest coraz szczuplejsza. Ale zmiana! Aż trudno ją rozpoznać

Każdy niedowiarek, który wątpił w przemianę aktorki musi przyznać sam przed sobą, że popełnił błąd. Rebel Wilson uparcie dąży do celu, pokazując, że chcieć znaczy móc. Uważnie śledząc publikowane przez celebrytkę materiały, łatwo jest zauważyć, jak szybko postępuje jej przemiana. Te zdjęcia szokują.

Odmieniona Rebel Wilson w ciekawej kreacji prezentuje sylwetkę

Aktorka wyznała, że od wymarzonej wagi dzielą ją już tylko niecałe trzy kilogramy! Rebel chciała do końca roku schudnąć do około 75 kilogramów. Cel jest na wyciągnięcie ręki. Wilson wprowadziła zmiany w diecie w styczniu. Potem doszły ćwiczenia i zajęcia z trenerem personalnym. Efekty kilkumiesięcznej pracy pokazują, jak wiele może się zmienić w takim czasie. Gwiazda jest świetnym przykładem na to, ile daje cierpliwość i skrupulatne trzymanie się dobrego planu. Na nowych zdjęciach aktorki można mieć prawdziwe trudności z jej rozpoznaniem! Sukienka w różowym odcieniu podkreśliła odmienioną figurę Rebel.

Rebel Wilson - metamorfoza Rebel Wilson - Instagram

Kilka zmian, tygodnie pracy - efekt wow!

Rebel dużo zawdzięcza zmianie sposobu odżywiania. Wilson zaczęła stosować metodę Mayra. Nietypowa dieta opiera się o produkty wysokozasadowe, takie jak świeże ryby i warzywa. Sekretem metody ma być... odpowiednie przeżuwanie i nie popijaniu posiłków. Każdy kęs według założeń diety powinno się przeżuwać 30 razy. W trakcie jedzenia picie jest zabronione. Przerwy między kolejnymi posiłkami muszą wynosić co najmniej cztery godziny. Wilson w nawyk weszła aktywność fizyczna, oprócz zajęć z trenerem aktorka dużo czasu spędza na bieganiu.

Ten tydzień był bardzo pracowity, ale wstawałam bardzo wcześnie i szłam na spacer. W międzyczasie wykonałam nawet kilka sprintów po 100 metrów, aby zwiększyć tętno. Chociaż mój sprint dla kogoś innego może być powolnym biegiem i tak jestem z siebie dumna - napisała aktorka pod jednym z ostatnich postów na Instagramie.

Niektórym obserwatorom jest tak trudno uwierzyć w przemianę Rebel, że zarzucają jej... korzystanie z zabiegów odchudzających!

komentarz o Rebel Wilson Instagram @rebelwilson

Wyglądasz niesamowicie! Przeszłaś operację? Wiele osób podjęło się tego kroku, nie ma się czego wstydzić! - czytamy w komentarzach pod wpisem gwiazdy.

Sama Wilson nie udzieliła odpowiedzi na powyższe pytanie. W obronie stanęli fani, którzy wierzą, że metamorfoza Rebel to wynik jedynie jej ciężkiej pracy.