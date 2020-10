Kelly Osbourne schudła blisko 40 kilogramów. Wokalistka przyznała się do zabiegu, który pomógł jej w walce z nadwagą

Kelly Osbourne długi czas walczyła z nadprogramowymi kilogramami i efektem jo-jo. Kiedy w 2019 roku zdecydowała się przejść na weganizm, jej myślenie o diecie i ćwiczeniach uległo zmianie. Osbourne w tamtym momencie postanowiła wziąć się za siebie i zawalczyć o wymarzoną sylwetkę. Kelly obecnie nie może nacieszyć się ze swojego nowego wyglądu, a jej ostatnie zdjęcia tylko podkreślają sukces. Piosenkarka przeszła zabieg, zaczęła stosować specjalną dietę i dużo ćwiczyć. Efekty są widoczne gołym okiem. Jak teraz wygląda plan żywieniowy Osbourne?

REKLAMA

Kelly Osbourne jest z siebie dumna i nie żałuje podjętej decyzji

Szczęśliwa wokalistka pochwaliła się na Instagramie, że obecnie nosi rozmiar 26 i jest z tego dumna. Zrzucenie nadwagi wymagało ogromnej pracy. Kelly przyznała również, że w 2018 roku przeszła szereg zabiegów, w tym operację zmniejszenia żołądka.

Nigdy nie będę kłamać, że nie przeszłam tego zabiegu. To jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobiłam - powiedziała Osbourne w programie "Fashion Police".

Operacja tego typu w skrajnych przypadkach wymaga później poprawy estetyki naszego ciała, aby pozbyć się nadprogramowej skóry, która rozciągnęła się w procesie mocnego przybierania na wadze.

Jak teraz wygląda dieta Kelly Osbourne?

Obecnie piosenkarka cieszy się ze szczupłej sylwetki, cały czas pamiętając, że kluczem do jej zachowania są odpowiednie ćwiczenia i zdrowa dieta. Kelly nie ma problemów z jej przestrzeganiem - wybrany model odżywiania wyjątkowo przypadł jej do gustu. Śledząc InstaStories wokalistki widzimy, że w menu nie brakuje warzyw, zdrowych źródeł tłuszczu (Osbourne często dodaje do sałatek awokado) i orzechów. Kelly stała się wielbicielką sałatek, które są świetnym wyborem nie tylko na drugie śniadanie, lecz także kolację czy dodatek do obiadu. Co najważniejsze, dobrze ustawiona dieta i wsparcie od najbliższych sprawiło, że Kelly nie ma już niezdrowej obsesji na punkcie swojego ciała. Osbourne cały czas pozostaje na dobrze zbilansowanej diecie wegańskiej.