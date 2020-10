Trening agenta 007. Jak Daniel Craig przygotowywał się do roli? Oto zestaw ćwiczeń

Daniel Craig dzięki roli w "Skyfall" zyskał niesamowity rozgłos. Wśród wszystkich odtwórców roli to właśnie Craig zarobił najwięcej wcielając się w najbardziej znanego agenta na świecie. Aktor przed każdą kolejną częścią przechodził intensywne treningi, aby poprawić swoją wytrzymałość do najbardziej zjawiskowych scen, które mogliśmy później podziwiać na ekranie. Te ćwiczenia znalazły się w treningowym grafiku Daniela.

Trening Jamesa Bonda - nie jest łatwo!

Poniższa sesja jest oparta na planie przygotowanym przez Simona Watersona, który odpowiadał za kondycję aktora odrywającego tytułową rolę. Trener stworzył zajęcia z połączenia treningu o wysokiej intensywności, czyli treningu HIIT, oraz sprintu.

Ćwiczenie pierwsze - trzy rundy po 20 powtórzeń bez odpoczynku

Przyjmij pozycję sprintera przed startem; oprzyj ciężar ciała na wyprostowanych rękach, jedną nogę zegnij w kolanie i przyciągnij do brzucha, drugą wyprostuj do tyłu i przyj na palcach u stóp. Szybkim ruchem zmień pozycje nóg. Pilnuj, aby plecy pozostawały proste w jednej linii z głową i pośladkami. Trzymaj napięte mięśnie brzucha, pleców i pośladków. Po robieniu dwóch powtórzeń przyjmij pozycję deski na prostych ramionach, zrób pompkę i wróć do początkowej pozycji.

Ćwiczenie drugie - trzy rundy po 60 sekund, z minutową przerwą pomiędzy kolejnymi rundami

Biegaj w miejscu, unosząc kolana jak najwyżej. Zbyt łatwe? Włącz ręce do ruchu, wykonując naprzemiennie ciosy w powietrze.

Ćwiczenie trzecie - dwie rundy po 20 powtórzeń bez odpoczynku

Ustaw się do pozycji niskiej deski, opierając się na przedramionach z łokciami umieszczonymi pod ramionami. Następnie unieś biodra do góry, a głowę umieść między ramionami tak, aby unieść jednocześnie do góry tułów - ta pozycja nazywana jest szczupakiem. Odwróć kolejno wykonywane ruchy i wróć do niskiej deski.

Ćwiczenie czwarte - trzy rundy po 60 sekund, z minutową przerwą pomiędzy kolejnymi rundami

Odmierz dystans około 25 metrów. Przyjmij pozycję do biegu, łokcie odciągnij do tyłu i jak najszybciej przebiegnij odmierzony odcinek tam i z powrotem. Kontynuuj sprint przez minutę, następnie odpocznij i powtórz.