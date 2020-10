Program ćwiczeń Jessiki Biel. Taka mieszanka różnych treningów to prawdziwa petarda!

Jessica Biel od dziecka dużo ćwiczy. Jak wspomina magazyn "Women's Health" aktorka od najmłodszych lat trenowała gimnastykę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Gwiazda podkreśla, że dzięki aktywności fizycznej zaakceptowała swoje ciało. Jak obecnie wyglądają jej treningi?

Jessica Biel uwielbia łączyć różne treningi

Szczupła sylwetka i zarysowane mięśnie aktorki są zasługą wielu godzin spędzonych w ruchu. Aby uniknąć monotonności, Biel stara się przeplatać ze sobą różne formy aktywności. Taki sposób ćwiczenia sprawia też, że angażujemy do pracy różne partie mięśni, spalając w ten sposób tłuszcz zgromadzony w różnych częściach ciała. Jessica nachętniej uczestniczy w zajęciach jogi oraz cardio. Wykonuje też trening siłowy, czasem też w domu z własnym zestawem taśm oporowych oraz hantli. Na siłowni korzysta ze wszystkich możliwych sprzętów; od stepperów po cięższe sztangi oraz drążki. Nowością, z którą Biel bardzo się polubiła, są ćwiczenia plyometryczne. Ten rodzaj treningu polega na wykorzystaniu szybkich skoków do kurczenia i rozciągania wybranych grup mięśni. Podczas zajęć zachodzi coś, co możemy nazwać efektem sprężyny; im bardziej ją rozciągamy, tym szybciej wraca do swojego pierwotnego stanu - i tak się dzieje z naszymi mięśniami podczas treningu.

Najważniejszy jest zdrowy balans

Jessica Biel kocha sport. Kocha również jedzenie i nie ukrywa, że często zdarza jej się zjeść coś mało zdrowego. Aktorka stara się zachować zdrowy balans pomiędzy restrykcyjnymi ćwiczeniami a odżywianiem. Z tego względu bez wyrzutów sumienia pozwala sobie czasem na odrobinę szaleństwa i słodyczy czy fast foodów. Ulubione ciasto spali potem na siłowni, odkrywając kolejne zalety nowych treningów.