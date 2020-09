Monika Olejnik daje czadu na treningu. "Zamiast hejtu i nienawiści bądźmy aktywni"

Monika Olejnik uwielbia aktywność fizyczną. Znana dziennikarka próbuje różnych form aktywności; pływa, dużo biega, często możemy ją też zobaczyć na siłowni. Prowadząca "Kropki nad i" stara się przekonać obserwatorów na swoim Instagramie nie tylko do zdrowych treningów, lecz także przyjęcia właściwej postawy w stosunku do dwóch bardzo ważnych grup w naszym społeczeństwie. Olejnik zwraca naszą uwagę na pracę lekarzy i nauczycieli, namawiając jednocześnie do zaprzestania mowy nienawiści.

Monika Olejnik wyciska kolejne powtórzenia na siłowni. W słusznym celu

Dziennikarka postawiła na szybką jazdę na rowerze stacjonarnym oraz podciąganie się na kółkach gimnastycznych. Obie pozycje to porządny wycisk - kardio i siłowy. Naszą uwagę zwraca zwłaszcza drugie ćwiczenie, do którego wykonania potrzebna jest mocna kondycja i spore umiejętności techniczne. Olejnik wykonując trening postanowiła zwrócić uwagę na problem hejtu i mowę nienawiści, z którą mają też styczność lekarze oraz nauczyciele. Pani Monika docenia pracę przedstawicieli obu tych zawodów.

Zamiast hejtu i nienawiści bądźmy aktywni. Sport jest ważny w naszym życiu, pamiętajcie. Hasztag owacje dla lekarzy, hasztag owacje dla służby zdrowia. Trzymajmy kciuki, myślmy o nich i dbajmy o siebie dla nich. Pamiętajmy też o nauczycielach. Trzymajmy się wszyscy! - komentuje Olejnik na Instagramie.

Obserwatorzy dziennikarki podziwiają jej kondycję, pozytywną energię i zaangażowanie, zostawiając pod wideo wiele komentarzy:

Pani Moniko, podziwiam Pani hart ducha, wielką energię i otwartość umysłu. Jest Pani dla nas motorem do działania i wzorem do naśladowania.

Jestem nauczycielem i jestem aktywna, dziękuję i zdrówka życzę! Brawo! Też mnie Pani zawsze motywuje - czytamy pod zamieszczonym postem.

Warto wykorzystać swoje media społecznościowe do przekazywania wartościowych treści. Olejnik w ciekawy sposób zwraca nam uwagę na kilka spraw jednocześnie, motywując nie tylko do zmiany na zdrowy tryb życia, lecz także do zmienienia myślenia w ważnych życiowych kwestiach.