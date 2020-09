Kate Middleton stosowała tę dietę przed ślubem. Obiecuje szybką utratę wagi, ale jest bardzo restrykcyjna

Kate Middleton od lat zachwyca Brytyjczyków szczupłą sylwetką. Kiedy dziewięć lat temu pokazała się na ślubnym kobiercu w pięknej sukni, jej figura prezentowała się znakomicie. Przed wielkim wydarzeniem przyszła księżna Cambridge stosowała dietę, aby móc pokazać się z jak najlepszej strony. Wybrany przez Middleton plan żywieniowy nie należał do najłatwiejszych.

Kate Middleton przed ślubem przeszła na dietę

Szczuplutka sylwetka Middleton to zasługa zdrowego stylu życia. Księżna jest aktywna fizycznie i pilnuje, aby na talerzu pojawiały się zdrowe, pełnowartościowe posiłki. Wiele osób zastanawiało się, jak wyglądała jej dieta przed ślubem - księżna Kate prezentowała się zjawiskowo! Jak donosi magazyn "Mail Online", Middleton w dniu ślubu miała na sobie suknię w rozmiarze XS. Okazuje się, że wiele zawdzięczała diecie Dukana, którą stosowała. Na czym polega?

Dieta Dukana - najważniejsze informacje

Nie bez powodu przyszła księżna Cambridge zdecydowała się właśnie na ten model odżywiania. Według jego założeń, szybko zrzucimy zbędne kilogramy, jednocześnie nie cierpiąc z powodu wszechobecnego uczucia głodu. Co warto wiedzieć o tej diecie? Przede wszystkim, składa się z czterech etapów, a jej głównym składnikiem są produkty białkowe. Według zwolenników, dieta Dukana pomaga oczyścić organizm z toksyn i szybko schudnąć. Jak wyglądają poszczególne fazy diety?

Etap pierwszy

Trwa do pięciu dni, podczas których możemy zjadać jedynie chude białe mięso, ryby, chudy nabiał oraz najchudsze części cielęciny i wołowiny. Mięso możemy ugotować na parze, upiec lub przygotować na grillu. Do smaku możemy dodać zioła, zapominamy natomiast o używaniu tłuszczu. Sól jest dozwolona w niewielkich ilościach. Zamiast cukru do kawy czy herbaty dodajemy słodziki.

Etap drugi

Również może trwać maksymalnie pięć dni. Podczas tej fazy do powyższych produktów dodajemy takie warzywa jak:

pomidory;

szpinak;

szparagi;

ogórki;

kapustę;

pieczarki;

cukinię;

pora;

seler;

papryki;

marchewkę;

rzodkiewki.

Z warzyw zabronione są ziemniaki, strączki, kukurydza. Nie możemy również jeść ryżu i awokado, nie stosujemy żadnego tłuszczu. Warzywa gotujemy albo zjadamy surowe.

Etap trzeci

Długość przedostatniej fazy zależy od tego, ile schudliśmy do tej pory. Przedostatni etap nie jest już tak restrykcyjny, jak dwa poprzednie, i dopuszcza spożywanie jednej porcji owoców dziennie (oprócz bananów, wiśni, winogron i czereśni). Przysługują nam też dwie porcje produktów skrobiowych tygodniowo. Możemy też w niewielkich ilościach dodawać tłuszcze. Długość trwania trzeciego etapu wyliczamy, mnożąc liczbę zrzuconych do tej pory kilogramów razy dziesięć. I tak przykładowo, jeśli pozbyliśmy się pięciu kilogramów, trzecia faza będzie trwać 50 dni.

Etap czwarty

Ostatnia faza to czas powrotu do normalności i codziennej diety. Pamiętajmy jednak, aby nie rzucać się od razu na fast foody i słodycze oraz słodkie napoje - ta trójka może szybko zniszczyć efekty przeprowadzonej rewolucji. Pamiętajmy, że czwarty etap polega tak naprawdę na zdrowym umiarze, aby stosowanie kolejnej diety nie było konieczne.