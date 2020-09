Porady kulinarne Ani Starmach. Jak przygotować domowy majonez i masło orzechowe?

Na blogu Ani Starmach możemy znaleźć nie tylko przepisy na pyszne dania, ale też porady ułatwiające ich wykonanie. Słynna kucharka wie, jak ważna jest dbałość o jakość używanych składników, dlatego wiele z nich tworzy własnoręcznie.

Przygotowywanie bywa czasochłonne, jednak bardzo się opłaca. Zyskujemy wówczas pewność, że nasze produkty nie zawierają chemicznych dodatków, przez co są zdecydowanie zdrowsze.

Kulinarne porady

Domowy majonez

Majonez to najbardziej znany sos, stosowany powszechnie w wielu kuchniach świata. Zaskocz domowników lub gości i przygotuj najzdrowszy domowy majonez! - tłumaczy Ania Starmach.

Składniki:

1 jajko

1 łyżeczka musztardy

2 łyżki białego octu winnego

350 ml oleju roślinnego, np. słonecznikowego (lub więcej, jeśli majonez ma być bardziej gęsty)

szczypta soli i pieprzu

Sposób przygotowania:

Jajko wbij do miski, dodaj sól, pieprz oraz ocet i musztardę. Miksuj składniki na bardzo niskich obrotach, powoli je zwiększając. Wolnym strumieniem wlewaj do miski olej. Zwróć uwagę na to, że im więcej dodasz oleju, tym gęstszy wyjdzie majonez. Gdy masa uzyska pożądaną gęstość i konsystencję, przełóż majonez do miseczki lub słoika. Pamiętaj, że należy go zjeść jak najszybciej. Domowy majonez nie zawiera konserwantów, więc psuje się znacznie szybciej niż majonez ze sklepu.

Masło orzechowe

Nic nie smakuje lepiej niż samodzielnie przygotowane masło orzechowe. Można je wyjadać łyżką prosto ze słoika lub wykorzystać do wielu potraw, zarówno deserowych, jak i wytrawnych. W jego skład wchodzą wyłącznie orzechy, więc możesz mieć pewność, że spożywasz bardzo zdrową przekąskę! - czytamy na blogu jurorki.

Składniki:

400 g orzeszków ziemnych niesolonych

Sposób przygotowania:

Orzeszki podpraż na patelni, aż lekko się zarumienią i staną się chrupiące. Przełóż orzechy do misy robota kuchennego (malaksera) i miksuj je przez około 10 minut. Do zmiksowania możesz użyć również mocnego blendera. Od czasu do czasu wyłączaj robota i łyżką ściągaj większe kawałki orzechów ze ścianek. Po kilku minutach zauważysz, że orzechy zmieniają konsystencję i przybierają postać dobrze Ci znanego masła orzechowego. Gdy masło będzie już gładkie, przełóż je do słoika.

Smacznego!