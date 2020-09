Rachel Hollis odżywia się w sposób intuicyjny. "Nienawidzę diet, ponieważ w diecie chodzi o ograniczenia"

Według założeń dietetyków intuicyjne odżywianie ma sprawić, że nie będziemy koncentrować się na wadze i obrazie ciała, a na potrzebach swojego organizmu. To z kolei może pomóc osobom ze skłonnościami do wszelkiego rodzaju zaburzeń odżywiania. Warto jednak, by podczas tego sposobu żywienia podążać ścieżką zdrowia i nie kierować się chwilowymi zachciankami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rachel Hollis opowiedziała o swojej drodze do odżywiania intuicyjnego

Ten rodzaj "diety bez diety" przypadł do gustu znanej amerykańskiej pisarce, Rachel Hollis, która zdecydowała się na jedzenie w sposób intuicyjny, by dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość energii i odciąć się od niewłaściwego podejścia do odżywiania, które towarzyszyło jej przez wiele lat.

Autorka bestsellerów przyznała, że jej relacje z jedzeniem nie były najlepsze.

Dorastając, rozwinęłam naprawdę niezdrowe podejście do jedzenia, takie jak emocjonalne jedzenie i napadowe objadanie się oraz brak świadomości, w jaki sposób jedzenie wpływa na nasze ciało. Teraz staram się uważać. - czytamy w "Womens Health.

Przy okazji wyjaśniła, jaki jest jej stosunek do diet.

Nienawidzę diet, ponieważ w diecie chodzi o ograniczenia. Myślę, że najłatwiejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, próbując zmienić swoje odżywianie lub zdrowie, jest coś dodać, a nie odejmować - tłumaczy autorka.

Jeśli czujesz, że ten sposób odżywiania jest dla ciebie, pamiętaj o kilku mitach z nim związanych.

Tych błędów należy się wystrzegać