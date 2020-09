Prosty trik Kate Middleton na piękną cerę. Jest skuteczny i naprawdę tani!

Na co dzień zajęta Kate Middleton, gdy tylko ma chwilę czasu pozwala sobie na spa dla urody. Księżna stosuje kilka prostych i efektownych zabiegów, dzięki którym nie musi się martwić, że obudzi się z przykrymi niespodziankami na twarzy. Pielęgnacyjnym numerem jeden jest prosta i niedroga metoda, która całkowicie odmieniła rytuały w dbaniu o skórę twarzy. Co takiego stosuje Middleton?

Pielęgnacyjny trik Kate Middleton

W kosmetyczce księżnej Cambridge nie może zabraknąć flanelowych ściereczek do twarzy. Ten produkt sprawdza się idealnie w wieczornej pielęgnacji, kiedy zmywamy makijaż; dzięki zastosowaniu ściereczki mamy pewność, że całkowicie pozbyłyśmy się wszystkich produktów oraz nagromadzonego serum. Produkt Kate Middleton poleciła jej makijażystka, która stosuje tę metodę od wielu lat - ściereczka znacznie skuteczniej usunie brud, niż sama woda z płynem czy pianką do demakijażu.

Zalety używania flanelowych ściereczek do twarzy

Oprócz usuwania makijażu, ściereczka zapewnia lekkie złuszczanie, co pomaga w pozbyciu się martwego naskórka, resztek makijażu i poprawia krążenie. Na taką metodę powinny się też zdecydować osoby, które mają cerę problematyczną ze skłonnościami do wyprysków i trądziku; codzienny peeling sprawia, że pory mniej się zatykają, a skóra szybciej się oczyści, stając się gładszą i jaśniejszą. Pierwszych zauważalnych efektów możemy spodziewać się już po miesiącu stosowania.

Flanelowe ściereczki do twarzy - poznaj metodę hot cloth

Do oczyszczenia twarzy ściereczką potrzebujemy wspomniany produkt oraz ulubiony olejek lub mleczko do demakijażu. Nałóż na twarz kosmetyk, następnie zanurz ściereczkę w bardzo ciepłej wodzie, wyciśnij jej nadmiar i przyłóż ją do twarzy. Następnie wykonaj masaż, poruszając dłońmi ściereczkę kolistymi ruchami. Pamiętaj, aby za każdym razem używać wypranej ściereczki!