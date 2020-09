Przepisy Ani Starmach na dania z jabłkami w roli głównej. Banalna szarlotka, jabłkowe krokiety i owsianka podwójnie jabłkowa

Jabłka często polecane są osobom na diecie odchudzającej. Mają duże ilości błonnika, a w ich skórce kryje się kwas ursolowy, który wpływa na zmniejszenie masy tłuszczowej, a także obniża cholesterol i poziom cukru we krwi. Przede wszystkim jednak są to smaczne owoce, które można użyć w wielu przepisach.

Pomysły na dania z jabłkami

Na blogu Ani Starmach jest wiele pomysłów na wykorzystanie jabłek w kuchni. Poniżej przedstawiamy trzy przepisy.

Banalna szarlotka

Składniki:

4 arkusze ciasta filo

4 jabłka

2 gruszki

6 łyżek masła

4 łyżki cukru

1 łyżeczka cukru waniliowego

0.5 łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:

Owoce obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w grubą kostkę. Na rozgrzaną patelnię wsyp cukier i dodaj dwie łyżki masła. Po chwili dodaj owoce, cynamon i cukier waniliowy. Duś około 20 minut, aby owoce zmiękły. Pozostałe cztery łyżki masła rozpuść w rondelku. W maśle maczaj pędzel i smaruj płaty ciasta, przyklejając jeden do drugiego (masło pełni tu rolę kleju). Sklejone arkusze ciasta przełóż do ceramicznej formy o wymiarach 24 cm, na wierzchu ułóż podsmażone owoce. Piecz około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

Ania Starmach - blog Ania Starmach

Jabłkowe krokiety

Składniki:

4 duże jabłka

8 tortilli Mission Wraps Original

2 łyżki masła

2 łyżki cukru

2 łyżeczki cynamonu

100 g drobnego cukru do wypieków

szczypta cynamonu

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Na patelni skarmelizuj cukier (przeczytaj poradę). Dodaj pokrojone jabłka, masło oraz cynamon. Smaż przez około 30 minut. Na środku każdej tortilli układaj porcję jabłek i zawiń (tak jak wrapy). Uważaj, aby nadzienie nie wyciekło. Smaż na złoty kolor na mocno rozgrzanym tłuszczu. Tuż po usmażeniu obtocz w drobnym cukrze do wypieków, wymieszanym z cynamonem.

Owsianka podwójnie jabłkowa

Składniki:

5 łyżek płatków owsianych górskich

200 ml mleka lub wody

1 jabłko

1 łyżka orzechów laskowych

1 łyżka rodzynek

1 łyżka miodu

1 szczypta cynamonu

1 garść czipsów jabłkowych

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane przełóż do niewielkiego rondelka, zalej mlekiem lub wodą, gotuj na małym ogniu. W tym czasie obierz jabłko, zetrzyj je na tarce o grubych oczkach, dodaj do gotujących się płatków. Do rondelka dodaj też orzechy, rodzynki oraz cynamon. Owsianka powinna się gotować około 10–12 minut (jeśli wolisz rzadszą, dodaj więcej mleka lub wody). Owsiankę przełóż do miseczki, dodaj czipsy jabłkowe i miód.

Smacznego!