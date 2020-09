Kate Hudson robi codziennie te ćwiczenia. Trening pomógł aktorce odnaleźć motywację

Kate Hudson zwraca uwagę na to, aby aktywność fizyczna znalazła się w jej codziennym grafiku. Ćwiczenia na świeżym powietrzu i pilates to dwie ulubione formy treningowe aktorki. Hudson wyznała, że przez zaistniałe rozporządzenia związane z koronawirusem, od marca miała problemy z odnalezieniem motywacji i powrotu na właściwe tory. Odpowiedzią na chandrę okazały się streamingowe zajęcia online.

Kate Hudson o utracie motywacji i powrocie na właściwe tory

Treningowa rutyna czasem potrafi przysporzyć sporo kłopotów. Hudson wyznała, że przez wybuch pandemii i przymusowy pobyt w domu jej motywacja do ćwiczeń zniknęła, do czego Kate przyznała się w rozmowie z wizażystką podczas wideoczatu:

Nie trenowałam tak jak zwykle. Moje ciało zaczęło odczuwać brak ćwiczeń, a ja pomyślałem, okay, czas do tego wrócić - wspomina aktorka.

Idealnym dla gwiazdy rozwiązaniem okazały się stramingowe treningi online z popularną w USA usługą Obé Fitness. To właśnie dzięki tej platformie Hudson wróciła do zdrowej rutyny. Jak czytamy w magazynie "Shape", Kate trenuje co najmniej raz dziennie, pięć dni w tygodniu po 28 minut. Po dwóch miesiącach zmotywowana aktorka przerzuciła się na codzienne treningi!

Co oferuje platforma, którą poleca Kate Hudson?

Obé Fitness, z którą Hudson wróciła do ćwiczeń, oferuje około 22 różnych rodzajów treningów dziennie! Do wyboru mamy jogę, fitness, treningi HITT, boks, trening siłowy a nawet taniec. Zajęcia trwają od 10 do 60 minut i są dostępne na każdym stopniu zaawansowania. Do większości z nich potrzebujemy jedynie maty i, ewentualnie, zestawu hantli. Treningi są transmitowane na żywo. Pierwszy tydzień w aplikacji jest darmowy.