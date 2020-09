Ania Starmach podzieliła się przepisem na najlepsze ciasto tej jesieni. "Gruszkowa Tarta Tatin poleca się"

Instagramowy profil Ani Starmach śmiało można uznać za doskonałe źródło kulinarnych inspiracji. Jurorka programu "Master Chef" specjalizuje się w wypiekach i doskonale wie, jak osłodzić jesienne dni. Niedawno słynna kucharka podzieliła się przepisem na gruszkową tartę.

Gruszkowa Tarta Tatin według Ani Starmach

Poniżej przedstawiamy przepis na zaprezentowany przez Anię deser.

Czy to będzie najlepsze ciasto tej jesieni? Gruszkowa Tarta Tatin poleca się, ostrzegając, że zbyt szybko znika z talerzy - napisała w poście autorka przepisu.

SKŁADNIKI:

7 gruszek

pół łyżeczki cynamonu

otarta skórka z połowy cytryny

0.5 szklanki cukru

6 łyżek masła

Ciasto kruche:

150 g mąki pszennej

100 g masła pokrojonego

2 łyżki cukru

2 żółtka

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA :

Gruszki obierz, przekrój i pozbądź się gniazd nasiennych. Na głębokiej patelni rozpuść masło, dodaj cukier, podgrzewaj do uzyskania jasnozłotego karmelu. Następnie dodaj skórkę cytrynową i cynamon. Do karmelu wrzuć gruszki, podgrzewaj około 10 minut. Gruszki razem z karmelem przełóż na dno formy do tarty.

Ciasto kruche:

Aby przygotować ciasto, wymieszaj (ręcznie lub przy użyciu robota kuchennego) wszystkie składniki. Ważne, aby masło było zimne i pokrojone w niewielkie kawałki. Ciasto rozwałkuj. Rozwałkowane ciasto połóż na gruszkach, dociśnij brzegi.

Tartę włóż na 30 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni. Po upieczeniu odczekaj 10 minut. Po tym czasie przyłóż duży talerz do formy i odwróć ją tak, aby gruszki znajdowały się na dnie pod ciastem.

Smacznego!