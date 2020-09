Zara Larsson zrezygnowała z diety wegetariańskiej, by przybrać na wadze w zdrowy sposób. Teraz je ryby, mięso i masło

Zara Larsson to 22-letnia szwedzka piosenkarka i autorka tekstów, która ma na swoim koncie trzy przebojowe albumy, cztery Grammy i trzy nagrody Nickelodeon Kids 'Choice Awards. Dodajmy, że Zara wygrała szwedzką wersję America's Got Talent - Talang - w wieku 10 lat i od tej pory regularnie pojawia się na scenie. Swoją popularność wykorzystuje, by promować bezpieczną edukację seksualną, walczyć przeciwko molestowaniu seksualnemu i nie tylko.

Zara Larsson zmieniła dietę, by przybrać na wadze

Przez długi czas gwiazda stosowała dietę wegetariańską, jednak, jak sama przyznała, jej sposób odżywiania nie należał do najzdrowszych.

Byłam bardzo szczęśliwa i aktywna, ale też nie jadłam wystarczająco dużo” - wyznała Women's Health.

Diety eliminacyjne wymagają uzupełniania niedoborów i przyjmowania odpowiedniej ilości kalorii z dozwolonych pokarmów. Zara Larsson zdradziła, że przez ostatnie kilka lat starała się przybrać na wadze i wzbogaciła swoją dietę o produkty pochodzenia zwierzęcego.

Kiedyś miałam naprawdę niedowagę. Teraz pozwalam sobie na jedzenie ryb, mięsa, masła i tego wszystkiego, a także być zdrową i przytyć.

Wokalistka skupiła się na jedzeniu i stara się regularnie napełniać talerz produktami, które lubi, by dać swojemu organizmowi energię potrzebną do treningów siłowych oraz występów. Poniżej znajdziecie jej jadłospis na cały dzień.

Dzienne menu Zary Larsson

Śniadanie

Gwiazda uwielbia wszelkiego rodzaju koktajle i soki warzywno-owocowe. To świetna opcja dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu o poranku, a do takich bez wątpienia należy Zara. Najchętniej decyduje się na smoothie z malin, bananów, awokado i płatków owsianych.

Lunch

Na lunch Zara lubi zjeść danie kuchni azjatyckiej. Sushi to jedno z jej ulubionych dań, ale nie stroni też od ramenu.

Obiad

Na obiad piosenkarka wybiera dania kuchni indyjskiej. Chętnie zjada curry z dużą ilością warzyw, w tym ciecierzycy. Całość zalewa mlekiem kokosowym i podaje z ryżem.

Przekąska

W trasie Zara lubi zjeść migdały lub orzeszki pinii, zaś jako przekąskę "na miejscu" wybiera chleb pieczony na patelni w towarzystwie czosnku i bakłażana. Na wierzch dodaje odrobinę mozzarelli.

Deser

Wokalistka nie przepada za słodyczami, dlatego na deser wybiera raczej pikantne lub słone smakołyki. Jest jednak jeden rodzaj słodyczy, który często gości na stole Zary - słona czarna lukrecja.