Khloe Kardashian przeszła na nową dietę. Wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej! Oto szczegóły

Khloe Karsashian postanowiła wprowadzić kilka zdrowych zmian do swojego życia. Oprócz częstszego odwiedzania domowej siłowni i intensywnych ćwiczeń, zmianie uległa również jej dieta. Osoba z bliskiego otoczenia celebrytki zdradziła szczegóły jej przemiany dla "Hollywood Life". Na co zdecydowała się Khloe, aby zrzucić zbędne kilogramy?

Khloe Kardashian jest na nowej diecie. Ograniczyła jeden składnik

Dobrze rozplanowany plan żywieniowy o połowa sukcesu w drodze do wymarzonej sylwetki. Jak donosi informator wspomnianego wcześniej magazynu, Khloe praktycznie całkowicie wyeliminowała węglowodany, pozostawiając w diecie jedynie owoce. Do tego, jej osobisty kucharz skupia się, aby posiłki opierały się głównie na gotowanych warzywach i cennych źródłach białka. Dzięki temu ma wystarczającą ilość energii do treningów.

Jak wyglądają treningi Khloe Kardashian?

Zmiany pojawiły się nie tylko w diecie celebrytki, lecz także jej podejściu do ćwiczeń. Kardashian trenuje codziennie - nawet jeśli w niektóre dni będzie to tylko długi spacer czy przejażdżka na rowerze, nie ma mowy, aby cały czas siedzieć w domu. Z pomocą personalnych instruktorów, jej treningi stały się bardzo zróżnicowane. Każde zajęcia trwają co najmniej godzinę. Khloe koncentruje się na dolnych partiach ciała, celując w problematyczne dla siebie punkty, z których zawsze najtrudniej jest jej zrzucić nadprogramową tkankę tłuszczową. Codzienna aktywność fizyczna pomaga w tonizowaniu całego ciała, a przeplatanie różnych form ruchu zapewnia równomierne spalanie kalorii.