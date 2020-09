Szczuplutka Miley Cyrus chwali się płaskim brzuchem na Instagramie - jest na co popatrzeć!

Miley Cyrus po niezbyt udanym weekendzie postanowiła zdrowo i energicznie rozpocząć kolejny dzień. Z tego powodu w poniedziałek założyła ulubiony strój i w podskokach pobiegła na domową, świetnie wyposażoną, siłownię. Po treningu obowiązkowe zdjęcie w lustrze - figura wokalistki jest godna podziwu!

Miley Cyrus na domowej siłowni Miley Cyrus - Instagram







Miley Cyrus wyciska siódme poty na domowej siłowni

Piosenkarka z uśmiechem na twarzy prezentuje nienaganną sylwetkę po przeprowadzonym treningu, który sądząc po sprzęcie widocznym na sali, nie należał do najprostszych. Cyrus ma do dyspozycji m.in. ławki, rowerek, ciężarki i piłki. Choć ćwiczenia były trudne, dla Miley stanowiły świetny sposób na rozładowanie napięcia i pozytywne nastawienie się na nadchodzące dni. Widać, że celebrytka mimo pandemii i panującymi ograniczeniami nie zrezygnowała z regularnych treningów. Sylwetka wokalistki prezentuje się świetnie! Takie mięśnie brzucha wymagają dobrze dobranych ćwiczeń i diety. Jak wiadomo, Cyrus od lat jest wierna jodze i pilatesowi. Polubiła się również z treningami siłowymi, które bez problemu może wykonać w domu. Sylwetka piosenkarki jest szczupła i umięśniona, co świadczy o dobrym bilansie i równowadze między aktywnością fizyczną a zdrowym stylem odżywiania.

Jak zmieniała się dieta Miley Cyrus?

Przez ładnych parę lat Miley była weganką. Niestety, przez problemy ze zdrowiem piosenkarka była zmuszona wrócić do niektórych produktów odzwierzęcych, co nie było łatwą decyzją. W ten sposób do jej menu wróciły ryby i przetwory mleczne. Oprócz tego Cyrus cały czas je dużo świeżych warzyw i owoców. Jak ognia unika cukru, zbyt dużej ilości soli, słodyczy i przetworzonej żywności.