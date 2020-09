Jane Seymour to legendarna aktorka, która aktualnie ma 69 lat. Jak sama przyznała, od trzydziestu lat uprawia pilates i to właśnie ta praktyka szczególnie przypadła jej do gustu. Ponadto Jane jest fanką zdrowego odżywiania. Posiada własny ogródek z ekologicznymi warzywami i owocami, czym zresztą pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Ogród świeży, naprawdę zdrowy - tak dbam o kondycję - napisała pod fotografią aktorka.

Niedawno na instagramie 69-latki pojawiło się także zdjęcie, na którym widzimy Jane ubraną w czarny sportowy biustonosz i legginsy. Gwiazda pochwaliła się szczupłą sylwetką i umięśnionym brzuchem, nad którymi od lat pracuje za pomocą diety i treningów.

Dzisiaj jest #NationalDayofEncouragement i na wypadek, gdyby nikt ci nie powiedział ostatnio, jestem z ciebie dumna! Wspólnie przeżywamy te trudne czasy, ale codziennie pokonujmy przeszkody. Podziel się zachętą z ludźmi w swoim życiu i oznacz je poniżej! - czytamy w najnowszym poście.

Uśmiechnięta Jane zachęca wszystkich do brania życia w swoje ręce i zadbania o własne zdrowie, czego efekty widać także na zewnątrz. Obserwatorzy stwierdzili, że gwiazda wygląda na dwudziestolatkę. Nie brakowało komplementów.

Wyglądasz na dwadzieścia

Wyglądasz niesamowicie

Jesteś naprawdę cudowna, Jane, dziękuję za twój uśmiech i radość życia - pisali internauci.

Dodajmy, że Jane stosowała botoks, jednak obecnie nie jest zainteresowana medycyną estetyczną. W jednej z rozmów z The Express wyjaśniła swoją decyzję.

Widziałem to w mojej twarzy i widzę to również w innych ludziach. Wolałbym być najlepszą, jaką mogę być w moim wieku” - powiedziała Jane.

Trzeba przyznać, że lata regularnych treningów połączonych z odpowiednim odżywianiem zrobiły swoje.