Ania Starmach podzieliła się przepisem na sernik dyniowy. "Najlepszy jest"

Ania Starmach jest aktywna w mediach społecznościowych, a na jej profilu na Instagramie regularnie pojawiają się nowe przepisy, które śmiało można uznać za prawdziwe kulinarne inspiracje.

Jurorka programu Master Chef nie kryje swojej słabości do dyni i chętnie wykorzystuje ten produkt, gdy tylko nadchodzi sezon dyniowy. To lekkostrawne i niskokaloryczne warzywo stanowi doskonałą propozycję dla osób, które chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów. 100 g dyni to niecałe 30 kcal. Ponadto zawiera ona spore ilości błonnika, karotenu, witamin z grupy B, potasu, wapnia i fosforu.

Przepis na sernik z dyni według Ani Starmach

Jeszcze niedawno dzieliliśmy się z wami przepisem na pyszne i proste w przygotowaniu gnocchi z dyni. Tym razem jego autorka proponuje sernik dyniowy.

Kocham dynię! I kocham ten sernik dyniowy, jeśli jeszcze go nie znasz, to łap przepis. No mniam mniam, najlepszy jest! - czytamy na instagramowym profilu Ani Starmach.

Poniżej znajdziecie przepis zaprezentowany przez słynną kucharkę.

SERNIK DYNIOWY

Składniki :

Spód:

200 g herbatników

100 g masła

50 g mielonych orzechów (np. pekan albo włoskich)

duża szczypta cynamonu

Masa serowa:

750 g sera białego półtłustego (dwukrotnie mielonego)

450 g mascarpone

450 g puree z upieczonej dyni

250 g drobnego cukru

7 jajek

5 łyżek mąki ziemniaczanej

łyżka cukru waniliowego

0.5 łyżeczki cynamonu

Do dekoracji:

200 g masy kajmakowej (z puszki)

orzechy (np. włoskie albo pekan)

Sposób przygotowania :

Herbatniki zmiel na piasek, połącz z orzechami i masłem, wyłóż spód okrągłej tortownicy (26 cm

Puree z dyni zmiksuj z białym serem i mascarpone. Dodaj jajka, mąkę, cukier, cukier waniliowy, cynamon. Pamiętaj, aby za bardzo nie napowietrzać masy, bo sernik wtedy urośnie podczas pieczenia, ale opadnie po upieczeniu.

Masę wylej na ciasteczkowy spód, piecz około godziny w 180 stopniach. Po upieczeniu ostudź w półotrwartym piekarniku. Najlepiej, aby sernik spędził noc w lodówce.

Przed podaniem udekoruj podgrzaną masą kajmakową i orzechami.

.