Anna Lewandowska o skutkach śmieciowego jedzenia. Liczba kalorii niektórych produktów może nieźle zaskoczyć

Anna Lewandowska na swoim blogu dzieli się wskazówkami dotyczącymi zdrowego trybu życia, często zwracając uwagę czytelników na pewne oczywistości, o których zdarza się zapominać. W nowym wpisie na tapet poszła śmieciowa żywność, oraz skutki jej jedzenia.

REKLAMA

Co konkretnie nazywamy śmieciowym jedzeniem?

We słowach wstępu dobrze jest nakreślić, co konkretnie kryje się pod wyrażeniem śmieciowego jedzenia. Lewandowska przypomina, że jest to grupa żywności, którą wyróżnia wysoka zawartość:

tłuszczu;

cukru;

soli;

różnego rodzaju dodatków, w tym barwników i substancji konserwujących czy polepszaczy smaku.

Śmieciowe jedzenie zwykle zachęca nas swoim smakiem i zapachem, a my w ten sposób często dajemy się złapać w pułapkę dużej liczby kalorii i niezdrowych składników. Produkty, które zaliczamy do tej niechlubnej grupy to m.in.:

słone przekąski, takie jak popcorn, chipsy, paluszki;

fast foody: zapiekanki frytki, hamburgery, hot dogi, pizza, produkty typu "instant";

marmolady, polewy, słodkie sosy;

energetyki;

napoje niegazowane i gazowane z cukrami, słodzikami i syntetycznymi barwnikami w składzie;

ciastka, ciasta, cukierki i inne słodycze.

Lista jest niepokojąco długa, tak samo jak lista skutków ubocznych spożywania tych produktów.

Anna Lewandowska o skutkach spożywania śmieciowej żywności

Pierwszym aspektem, który powinien przyciągnąć naszą uwagę, jest wysoka kaloryczność wspomnianej grupy produktów. Jak podaje Lewandowska, tylko w 100 gramach frytek znajdziemy aż 560 kcal! To ogromna liczba! Duża paczka chipsów dostarcza ich jeszcze więcej - aż 760! Szokujące jest to, że za tymi liczbami nie idą żadne wartości odżywcze, ponieważ są to tzw. puste kalorie. Jakie są inne skutki uboczne śmieciowego jedzenia? Trenerka wymienia najważniejsze i najczęstsze:

nadwaga i otyłość;

ospałość i przemęczenie;

próchnica;

osteoporoza i osteopenia;

nowotwory;

nadciśnienie;

choroby układu krążenia;

cukrzyca i insulinooporność;

wysoki poziom cholesterolu.

Ta lista może przerażać; niestety nasza dieta jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby znać podstawowe zasady zdrowego odżywiania i stopniowo wykluczać niezdrowe produkty.