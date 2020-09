Pink uwielbia spędzać czas w ruchu na świeżym powietrzu. Zapracowanej mamie dwójki dzieci czasem było trudno znaleźć trochę czasu wolnego na ulubione ćwiczenia. Dla artystki nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Wokalistka otwarcie mówiła o tym, jakie zmiany przechodziła jej sylwetka. Pink podkreśliła, że najlepiej się czuje, gdy ma trochę więcej ciała, źle wspominając czasy, kiedy jej sylwetka była bardzo szczupła. W jaki sposób piosenkarce udaje się utrzymać taką kondycję?

REKLAMA

Ulubione sposoby Pink na utrzymanie sylwetki

Szaleństwo na wodzie

Pink kocha surfować i tylko, gdy ma ku temu okazję wskakuje na deskę. W ten sposób nie tylko wzmacnia mięśnie nóg, brzucha i pleców, lecz także buduje wytrzymałość organizmu na różne warunki.

Sesje z trenerem personalnym

Domowe ćwiczenia pod okiem osobistej trenerki były nieodłącznym elementem przymusowej izolacji spowodowanej koronawirusem. To dzięki Jeanette Jenkins Pink udało się tak szybko wrócić do formy po porodzie. Obie panie emanują podobną energią, a ich wspólne treningi to prawdziwa petarda!

Joga nie tylko na stres

Pink jest zaawansowaną zawodniczką, która bez problemu wykona trudne pozycje ze staniem na rękach. Joga uspokaja, obniża poziom stresu, ale też rozciąga i wzmacnia mięśnie. Pink ćwiczy jogę od wielu lat.

Tennis - rozrywka i wycisk w jednym

Wokalistka na korcie z przyjaciółmi spędza naprawdę sporo czasu. Tennis pomaga się wyżyć, wyskakać, a jednocześnie spalić wiele nadprogramowych kalorii i wzmocnić mięśnie ramion.

Podniebna gimnastyka

Prawdziwi fani Pink na pewno pamiętają koncerty, podczas których gwiazda wykonywała podniebne akrobacje na linach lub szarfach. Nawet szpagat na wysokościach nie stanowi dla piosenkarki problemu. A to wszystko możliwe dzięki regularnym gimnastycznym ćwiczeniom, poprawiającym elastyczność całego ciała.

Wytrawna rowerzystka

Pink potrafi spędzić na jeździe ładnych parę godzin. Trasa ponad 50 kilometrów nie stanowi żadnego problemu. Jazda na rowerze wzmacnia mięśnie, usprawnia układ oddechowy i pracę serca i jest niezawodnym treningiem wytrzymałościowym.