Dieta i treningi Salmy Hayek. Oto sekrety świetnej figury 54-letniej aktorki

Salma Hayek wprawia co roku w coraz większe zdumienie. Mimo upływu lat, figura aktorki wciąż prezentuje się świetnie. Co obejmuje zdrowa i efektywna rutyna gwiazdy? Hayek zdradziła szczegóły dbania o wygląd. Zasady, które stosuje nie są trudne do wprowadzenia, a mogą przynieść zachwycające efekty!

Sekrety idealnej figury Salmy Hayek

Latynoska piękność jest wierna od wielu lat kilku zasadom. Zdrowe nawyki zagościły w jej codziennej rutynie, dzięki czemu nie musi martwić się o swoją sylwetkę, a dieta i treningi stały się przyjemnością. Co konkretnie stosuje?

Dieta Salmy Hayek

Gwiazda na śniadanie wybiera mieszankę świeżych warzyw i owoców. Mimo że być może nie prezentuje się zachęcająco, jest bardzo pożywne i pełne witamin. Do odtworzenia posiłku potrzebujesz jogurtu, papai, jagód, mango, truskawek, pestek granatu, selera, czerwonej papryki, ogórka, migdałów i masła kokosowego. Obfite i zdrowe śniadanie jest bardzo ważne - to pierwszy zastrzyk energii na rozpoczęcie nowego dnia. Salma uważa się za smakoszkę, uwielbia zdrowe soki, a na obiad najchętniej sięga po kurczaka z awokado lub przepisy z kuchni meksykańskiej. Sekretem jej diety jest... nietrzymanie się ścisłego planu. Hayek akceptuje swoje krągłości i to, że waga może ulec zmianie. Pilnuje, aby jedzenie było przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem. Hayek przyznała się również, że często jedzenie staje się ucieczką od nadmiaru codziennych obowiązków i związanego z nimi stresu. Z pomocą przychodzą zdrowe soki

Kiedy czuję się zestresowana, sięgam po jedzenie. Po oczyszczeniu sokiem mam motywację do jedzenia zdrowiej i nie emocjonalnie. Oczyszczanie jest jak medytacja. Zatrzymuję się, skupiam, i myślę o tym, co wprowadzam do swojego ciała. Dbam o swoje zdrowie i wciskam przycisk resetowania - napisała Salma na swojej stronie internetowej.

Sayek lubi poznawać nowe smaki, a próbowanie... jadalnych owadów nie sprawia jej kłopotu! W rozmowie z "Harper's Bazaar" gwiazda przyznała się, że próbowała jajek mrówek oraz świerszczy. Nie każdego byłoby stać na taką odwagę!

Co trenuje Salma Hayek?

Latynoska aktorka nie przepada za siłownią i ćwiczeniami. Jedyną formą ruchu, która jej odpowiada jest regenerująca joga. Hayek podkreśla, że nigdy nie udało jej się wypracować odpowiedniej ćwiczeniowej rutyny, czego jednak nigdy sobie nie wyrzuca - w końcu życie w ciągłym biegu i tak ciągle dostarcza ruchu. Podczas pracy w Londynie Hayek nauczyła się, co może robić w ciągu dnia, aby trzymać sylwetkę w ryzach. Efekty możemy podziwiać na Instagramie aktorki.