Proste dyniowe ciasto. Bez tego przepisu nie może się obejść Kourtney Kardashian

Jesień w Stanach nie istnieje bez potraw z wykorzystaniem dyń. W kawiarniach pojawiają się gorące napoje z rozgrzewającą przyprawą, a Amerykanie zaczynają poszukiwania na najlepszy przepis na idealne i proste dyniowe ciasto. Ten co roku wykorzystuje Kourtney Kardashian na oficjalne powitanie jesieni.

Dyniowe ciasto - proste i bez alergenów

Kourtney we współpracy z Nikki Elisheve opracowała dietetyczną i wegańską wersję ulubionego jesiennego ciasta całej Ameryki. Dyniowy przysmak, choć większości kojarzy się ze Świętem Dziękczynienia, pojawia się znacznie wcześniej, jako wyznacznik najbardziej kolorowej pory roku. Jak samodzielnie przygotować dyniowe ciasto?

Proste dyniowe ciasto - składniki

Spód ciasta

szklanka mąki migdałowej (możesz też użyć kokosowej lub owsianej bez orzechów);

dziewięć zmiksowanych daktyli bez pestek;

dwie łyżki kakao w proszku;

łyżka puree z dyni;

dwie łyżki syropu klonowego;

łyżka masła słonecznikowego.

Nadzienie dyniowe

puszka puree z dyni;

pół szklanki masła słonecznikowego lub orzechowego;

pół szklanki ulubionego roślinnego mleka;

sześć łyżek syropu klonowego;

dwie łyżeczki cynamonu;

łyżeczka wanilii;

pół łyżeczki różowej soli himalajskiej;

szczypta gałki muszkatołowej;

szczypta goździków;

szczypta ziela angielskiego.

Opcjonalnie - gorzka czekoladowa polewa.

Proste dyniowe ciasto - wykonanie

Wymieszaj wszystkie składniki na spód, aż utworzy się lepka, przypominająca piasek konsystencja. Przenieś masę na spód do formy na tartę (najlepiej użyć takiej z wyjmowanym dnem). Wymieszaj składniki na nadzienie dyniowe, aż do uzyskania gładkiej masy i polej nią spód ciasta. Trzymaj blachę z przysmakiem w zamrażarce od czterech do sześciu godzin lub całą noc. Wyjmij ciasto co najmniej 10 minut przed podaniem, aby się rozmroziło.