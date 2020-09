Anna Lewandowska świętuje 32. urodziny. Naszą uwagę przykuł tort. Przepis na podobny znajdziecie na blogu trenerki

Domowe ciasta wcale nie muszą zawierać kilogramów cukru i masła. Na specjalne okazje bez problemu możemy przygotować pyszne i jednocześnie lekkie smakołyki, które zachwycą podniebienia naszych gości. Przykładem może być apetycznie prezentujące się ciasto na blogu Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na ulubiony sernik

Kokos i cytryna - te dwa smaki naprawdę świetnie ze sobą współgrają. Aby się o tym przekonać, wypróbujcie przepis Lewandowskiej na sernik bazujący na tych dwóch produktach. Celebrytka poleca ciasto w roli urodzinowego tortu - jest prosty do przygotowania, efektownie się prezentuje, a do tego smakuje wyśmienicie!

Składniki - ciasto:

cztery jajka;

płaska łyżeczka soli;

150 gramów ksylitolu;

150 gramów masła ghee;

opakowanie cukru waniliowego;

100 gramów posiekanych migdałów;

100 gramów wiórków kokosowych;

łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia;

80 gramów skrobi kukurydzianej.

Składniki - warstwa cytrynowa:

pięć cytryn (skórka i sok);

łyżeczka skrobi kukurydzianej;

50 gramów ksylitolu;

trzy jajka;

40 gramów masła ghee;

30 gramów agar-agar;

100 mililitrów wody.

Składniki - krem:

200 gramów kwaśnej śmietany bez laktozy;

400 gramów śmietany bez laktozy;

70 gramów ksylitolu;

opakowanie cukru waniliowego;

150 mililitrów mleka kokosowego;

30 gramów agar-agar.

Wykonanie

Aby wykonać ciasto ubij białka jajek z solą na sztywną pianę, następnie dodaj 1/3 ksylolitu i dokładnie wymieszaj. Potem w rondelku rozpuść masło, cukier waniliowy i pozostałą część ksylitolu. Podgrzewaj mieszając, przez około 3 minuty, aż do momentu uzyskania jednolitej masy. Odstaw do wystudzenia. W misce wymieszaj żółtka z posiekanymi migdałami, wiórkami, skrobią i proszkiem do pieczenia. Dodaj zawartość rondelka i ponownie zamieszaj. Na koniec dodaj ubite białka i jeszcze raz krótko pomieszaj. Przelej masę do formy o średnicy 24 cm, piecz w 170°C przez około pół godziny. Do przygotowania warstwy cytrynowej wymieszaj żółtka z sokiem i startą skórką z cytryny. Dodaj skrobię, ksylitol i wymieszaj przy użyciu trzepaczki. Gotuj całość na niewielkim ogniu przez około pięć minut, cały czas mieszając. Gorącą masę przelej przez sitko. W nowym rondelku wymieszaj agar-agar z gorącą wodą i gotuj około dwóch minut. Wlej masę cytrynową, zamieszaj, przelej na talerz, przykryj folią i wstaw do lodówki na kwadrans. W tym czasie przygotuj krem - wymieszaj mleko kokosowe z agarem, gotuj dwie minuty. Ubij śmietanę z cukrem waniliowym i ksylolitem, tak aby stała się sztywna. Wymieszaj pięć łyżek śmietany z ciepłym mlekiem kokosowym. Potem dodaj pozostałą część śmietany i dokładnie wymieszaj. Przestygnięte ciasto przekrój na pół, nałóż połowę kremu i warstwę cytrynową, następnie ponownie odrobinę kremu. Całość przykryj drugą częścią ciasta. Za pomocą pozostałej części kremu posmaruj wierzch i boki ciasta. Obsyp całość wiórkami i płatkami kokosowymi. Na wierzch możesz położyć ulubione owoce,