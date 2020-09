Cztery niezawodne ćwiczenia Halle Berry, wzmacniające mięśnie rdzenia i pośladków. W treningu brał udział syn aktorki

Halle Berry kocha trenować. W każdym tygodniu wykonuje nawet kilka treningów. Choć siłownia dla aktorki mogłaby być drugim domem, najwięcej frajdy przynoszą jej wspólne domowe ćwiczenia z synem Maceo. Na Instagramie aktorki pojawiło się nagranie oraz seria InstaStories ze wspólnego treningu, który był dla dwójki świetnie spędzonym wspólnym czasem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Halle Berry zabrała syna na trening

Podczas ostatniego instapiątkowego treningu, Halle towarzyszył jej niespełna siedmioletni syn. Berry świetnie spędziła czas z Maceo, tłumacząc:

W całym tym chaosie, związanym z nauką online, małym dzieciom może być trudno zachować energię i zaangażowanie. Więc dzisiaj pomyślałam, że zaproponuję Maceo udział w moim treningu! Dla niego to świetna zabawa, dla mnie - nieoceniona pomoc - wyznała Halle na Instagramie.

Popieramy decyzję Berry - podczas domowej izolacji związanej z koronawirusem rodzice powinni zadbać o to, aby dostarczyć dzieciom właściwej dawki ruchu.

Jakie ćwiczenia wykonała Halle Berry?

Syn aktorki wystąpił w nietypowej roli, zastępując swojej mamie... ciężarki! Halle z Maceo wykonała cztery pozycje, które skupiały się przede wszystkim na wzmocnieniu mięśni pośladków oraz rdzenia, czyli mięśni brzucha, pleców i ramion.

Ćwiczenie pierwsze - przysiady

Berry trzymając synka na rękach, blisko klatki piersiowej, wykonała serię przysiadów. Nogi rozstawiła na szerokość bioder. Następnie powoli zginała kolana, w takiej pozycji, jakby chciała usiąść na krześle. Starała się przykucnąć jak najniżej, jednocześnie pilnując, aby kolana nie wysunęły się za bardzo do przodu.

Ćwiczenie drugie - unoszenie nóg

Przyjmij pozycję leżącą na plecach z nogami w powietrzu, w każdej ręce umieść odpowiedni ciężarek (Halle zamiast hantli podnosiła siedmioletniego Maceo). Wyprostuj nogi w kolanach i unieś stopy w kierunku nieba, cały czas trzymając ciężarki na prostych rękach. Upuść pomału nogi na podłoże.

Ćwiczenie trzecie - częściowy martwy ciąg

Pochyl się do przodu i zegnij oba kolana, pamiętając, aby plecy trzymać prosto w jednej linii. Następnie wyciągnij i wyprostuj ramion. Podnieś hantle prosto na wysokość klatki piersiowej, jednocześnie ściskając łopatki. Pamiętaj, aby trzymać łokcie skierowane do góry. Nie wyginaj pleców. Powoli obniż ciężary z powrotem do pozycji wyjściowej, aby skończyć jedno powtórzenie.

Ćwiczenie czwarte - unoszenie bioder

Chwyć hantle o odpowiedniej dla siebie wadze. Możesz również wykonać to ćwiczenie wykorzystując tylko swoją masę ciała. Połóż się na macie na plecach z ugiętymi kolanami i stopami płasko na podłodze. Upewnij się, że trzymasz stopy pod kolanami, a nie wysunięte do przodu. Umieść hantle na górze podbrzusza (poniżej pępka i powyżej kości biodrowych). Trzymaj hantle na miejscu obiema rękami, aby zapobiec ich przemieszczaniu. Podnieś biodra do góry, napinając mięśnie brzucha i ściskając pośladki. Powinnaś tworzyć długą ukośną linię swoim ciałem, od ramion do kolan. Przytrzymaj pozycję kilka sekund, upewniając się, że kręgosłup się nie zaokrągla, a biodra nie opadają. Utrzymuj zaangażowane mięśnie brzucha i pośladków. Po chwili, opuść na ziemię; to kończy jedno powtórzenie.