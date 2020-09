Ewa Wachowicz szaleje na skakance i zachęca obserwatorów do takiej formy aktywności. "Czas się dla Pani zatrzymał"

Domowe treningi możemy urozmaicać na wiele różnych sposobów. Ewa Wachowicz poleca skakankę; ten niewielki przyrząd zdecydowanie poprawi naszą efektywność! Dziennikarka przekonuje, że ćwiczenie szybko dostarczy nam dobrej porcji endorfin - ma rację! Jakie korzyści przynosi skakanie

Ewa Wachowicz wróciła do ulubionej zabawy sprzed lat

Gry w klasy, ćwiczenia na trzepaku i skoki na skakance to chyba najpopularniejsze dawne zabawy w szkole na przerwach. Wachowicz słusznie zauważa, że skakanka jest doskonałym elementem do treningów, również domowych - nie jest to drogie akcesorium, jest małe i poręczne, dzięki czemu można je wszędzie zabrać, a efekty jego używania są zadowalające!

Kto lubi skakankę? Kiedyś na przerwach w szkole odbywały się turnieje... teraz dzieci nie znają takiej zabawy...a to taka szybka produkcja endorfin i świetne ćwiczenie! - podkreśla na Instagramie Pani Ewa.

Obserwatorzy autorki lubianych przez Polaków książek kucharskich od razu zwrócili uwagę na jej wyczyn i w ciepłych słowach podziękowali za motywację, zauważając, w jak świetnej formie jest Wachowicz:

Dzięki za pozytywne zdjęcie, od razu dzień staje się lepszy.

Skacze Pani na skakance jak mała dziewczynka!

Czas się dla Pani zatrzymał. Pozdrawiam - czytamy w komentarzach pod zamieszczonym wpisem.

Trzeba przyznać, że kondycja i figura Pani Ewy mają się naprawdę świetnie!

Dlaczego warto zainwestować w skakankę?

Słowo zainwestować być może zostało użyte lekko nad wyraz - skakanki to jedna z najtańszych opcji świetnego rozwinięcia naszych treningów. Skacząc wzmacniamy mięśnie nóg, pośladków, ramion a nawet mięśnie brzucha! Skakanie to szybki sposób na spalanie zbędnych kalorii - w pół godziny zgubimy ich nawet 400! Regularne soki sprawią też, że nasza sylwetka będzie zdecydowanie smuklejsza.